İBB’den evsizlere yıl boyu destek: Mobil Banyo hizmeti yaz döneminde de sürüyor

Yayınlanma: 08.05.2025 - 11:20

Güncelleme: 08.05.2025 - 11:20

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, sokakta veya terk edilmiş mekânlarda yaşayan yurttaşlara her yıl kış mevsiminde barınma ihtiyacından kişisel bakım hizmetine, sağlık hizmetinden gıda ve giyim desteğine kadar her türlü desteği sağlıyor. Aralık-nisan aralığında sunulan geçici kış hizmetinin yanında hazırlamış olduğu özel donanımlı “Mobil Banyo Otobüsü"yle evsiz bireylerin kişisel bakım-hijyen ihtiyaçlarını karşılıyor.

İBB sokakta yaşayan yurttaşlara yıl boyunca temel ihtiyaçlara yönelik destek sunmayı sürdürüyor. Kış aylarında barınma, sağlık, gıda ve giyim desteği sağlayan İBB, yaz döneminde de özel donanımlı Mobil Banyo Aracı ile kişisel hijyen hizmeti veriyor.

''KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ KAPSAMINDA HİZMET VERİLİYOR''

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı İstanbul Darülaceze Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, bu yıl 2 Mayıs itibarıyla Taksim Gezi Parkı’nda hizmete başlayan “Mobil Banyo Hizmet Aracı"nın içeresinde yer alan iki giyinme kabini, iki kuaför, iki duş, iki tuvalet ve dinlenme alanı, mutfak ve psikososyal destek alanıyla koruyucu sağlık hizmetleri çerçevesinde evsiz bireylere kapsamlı bir şekilde hizmet veriyor.

2024 YILINDA 2 BİN 752 EVSİZ YURTTAŞ FAYDALANDI

İlk defa 1 Nisan 2024 yılında İBB tarafından hayata geçirilerek hizmete başlayan, Fatih ilçesi Yenikapı Etkinlik Alanı ve Taksim Gezi Parkı’nda faaliyet gösteren Mobil Banyo Hizmet Aracından 2024 Kasım ayına kadar 2 bin 752 evsiz yurttaş faydalandı.