İBB’den gece metrosu uyarısı

İBB’ye bağlı Metro A.Ş., Levent – Boğaziçi Üniversitesi metro hatta yapılacak yenileme nedeniyle seferlerin bu gece 00.00’da sona ereceğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.07.2023 - 17:08
İBB’den gece metrosu uyarısı
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İstanbul’da cumayı cumartesiye ve cumartesiyi pazara bağlayan gecelerde yürürlükte olan gece metrosu konusunda önemli bir uyarı geldi.

İBB’ye bağlı Metro A.Ş.’nin açıklamasında M6 Levent – Boğaziçi Üniversitesi metro hattında bakım çalışması yapılacağı ve gece metrosu uygulamasının İETT otobüsleriyle devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, “M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü Metro Hattımızda yapılacak hat bakım çalışması nedeniyle seferlerimiz bu gece 00.00’da sona erecek, Gece Metrosu uygulamamız İETT otobüsleri ile devam edecektir” ifadelerine yer verildi.


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