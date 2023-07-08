İBB’den gece metrosu uyarısı

Yayınlanma: 08.07.2023 - 17:08

Güncelleme: 08.07.2023 - 17:08

İstanbul’da cumayı cumartesiye ve cumartesiyi pazara bağlayan gecelerde yürürlükte olan gece metrosu konusunda önemli bir uyarı geldi.

İBB’ye bağlı Metro A.Ş.’nin açıklamasında M6 Levent – Boğaziçi Üniversitesi metro hattında bakım çalışması yapılacağı ve gece metrosu uygulamasının İETT otobüsleriyle devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, “M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü Metro Hattımızda yapılacak hat bakım çalışması nedeniyle seferlerimiz bu gece 00.00’da sona erecek, Gece Metrosu uygulamamız İETT otobüsleri ile devam edecektir” ifadelerine yer verildi.