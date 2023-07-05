MetroPOLL araştırması: En beğenilen siyasetçiler belli oldu

Yayınlanma: 05.07.2023 - 17:20

Güncelleme: 05.07.2023 - 17:26

MetroPOLL Araştırma, seçimlerin ardından yaptıkları Türkiye'nin Nabzı araştırmasının Haziran ayı sonuçlarını paylaştı. MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda en popüler siyasi isim yüzde 51,4’le Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu.

Yavaş’ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,8’le takip etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yüzde 46,5 ile 3. sırada yer aldı.

MEHMET ŞİMŞEK 4. SIRADA

Listede 4. sırada ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yer aldı. Sencer’in sosyal medya hesabından paylaştığı araştırma 28 ilde 2113 kişi ile yapıldı.

Seçimlerde Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 35,1’lik beğeni oranıyla 6. sırada yer aldı. Kılıçdaroğlu’nu beğenmeyenlerin oranı yüzde 58,1.