Metrobüste tekme tokat kavga! Anbean kaydedildi...

Metrobüste hamile kadın ile iki kadın yolcu arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Metrobüsteki tekme tokat kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 07.07.2023 - 10:37
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Cevizlibağ mevkiinde, Kadıköy istikametine giden metrobüste, önceki gün akşam saatlerinde iddiaya göre; metrobüse binen hamile bir kadın, başka bir kadına çarptı.

Hamile kadının özür dilemesine rağmen iki kadının hakaretler ettiği iddia edildi. Metrobüste bulunan diğer yolcuların da iki kadına tepki göstermesiyle tartışma kavgaya dönüştü.

TEKMELER HAVADA UÇUŞTU

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, iki kadının diğer yolcularla tekme ve tokat kavga ettiği görülüyor.


Metrobüs kavga

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