Metrobüste tekme tokat kavga! Anbean kaydedildi...

Yayınlanma: 07.07.2023 - 10:37

Güncelleme: 07.07.2023 - 11:08

Cevizlibağ mevkiinde, Kadıköy istikametine giden metrobüste, önceki gün akşam saatlerinde iddiaya göre; metrobüse binen hamile bir kadın, başka bir kadına çarptı.

Hamile kadının özür dilemesine rağmen iki kadının hakaretler ettiği iddia edildi. Metrobüste bulunan diğer yolcuların da iki kadına tepki göstermesiyle tartışma kavgaya dönüştü.

TEKMELER HAVADA UÇUŞTU

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, iki kadının diğer yolcularla tekme ve tokat kavga ettiği görülüyor.