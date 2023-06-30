İBB'den 'Hamidiye Su' açıklaması: Adı değişmemiştir, kimse de değiştiremeyecektir

Yayınlanma: 30.06.2023 - 22:01

Güncelleme: 30.06.2023 - 22:04

İBB iştirakindeki Hamidiye Su markasının "isminin değiştiği" iddiası sosyal medyada gündem olmuştu. 'Hamidiye'ye benzer bir pet şişede "HMD" yazısı görülmesi kafaları karıştırmıştı.

Sosyal medyada yayılan iddiaların ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Hamidiye suyun adı HMD olarak değişti” iddiaları gerçek dışıdır. Tarihimizden miras Hamidiye suyun adı değişmemiştir, kimse de değiştiremeyecektir. Piyasadaki tüm güçlü ve büyük su markalarının 2. bir markası daha vardır. Her geçen gün büyüyen Hamidiye Su şirketimizde HMD isimli ikinci bir su markası piyasaya sunmuştur. Hamidiye Su üzerinden yapılan, kara propaganda faaliyetlerine ve sahiplerine itibar etmeyiniz."