İBB'den İçişleri Bakanlığı'na sert 'terör' yanıtı

26 Aralık 2021 Pazar, 20:20

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin İstanbul'da düzenlenen danışma meclisi toplantısında İBB'nin terör örgütleriyle iltisaklı kişilerin de bulunduğu 45 bin kişiyi aldığını iddia etmişti.



İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işbaşı yaptırılan bazı çalışanların, terör örgütleriyle iltisaklı olduğu iddiasıyla özel teftiş başlatıldığını açıkladı.

Bakanlık, açıklamasında "İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketlerde işbaşı yaptırılan personelden: 455 PKK/KCK, 80 DHKP-C, 20 MLKP, 2 MKP, ayrıca bazılarının FETÖ ve diger terör örgütleriyle iltisaklı olduğu yönünde tespitler üzerine, Bakanlığımızca özel teftiş başlatılmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

İBB'DEN YANIT

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu iddialara İBB tarafından verilen yanıtı paylaştı.

İçişleri Bakanlığı’nın, İBB’nin 86 bin çalışanını töhmet altında bırakan skandal açıklamasına İBB’nin yanıtıdır; https://t.co/fCNQ6dFbBA — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) December 26, 2021

"BU SORUN GÜVENLİKTEN SORUMLU İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NINDIR"

86 bin İBB çalışanın zan altında bırakıldığı belirtilen açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nın söz konusu teftiş açıklamasını önce sosyal medyadan duyurmasına tepki gösterildi.

“Terör bağlantılı” kişilerin kolay bir şekilde iş bulabilmesi gibi bir durum söz konusu ise sorunun İBB'de değil İçişleri Bakanlığı'nda olduğu belirtilen açıklamda "Devletin en önemli bakanlıkları, siyasi polemik yerine, elindeki bilgi ve belgeleri devletimizin kurumu İBB ile paylaşmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

İBB tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

İçişleri Bakanlığı’nın, İBB’nin 86 bin çalışanını töhmet altında bırakan skandal açıklamasına İBB’nin yanıtıdır;

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, sosyal medyadan idare edilemez. İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili 16 Aralık 2021 tarihli resmî yazımıza bilgi vermediği gibi bugün sosyal medyadan yaptığı açıklamayla 86 bin İBB çalışanımızı zan altında bırakmıştır.

“Terör bağlantılı” kişiler ortada gezip, kamu kurumlarında iş buluyorsa bu sorun İBB’nin değil, güvenlikten sorumlu İçişleri Bakanlığı’nındır. Devletin en önemli bakanlıkları, siyasi polemik yerine, elindeki bilgi ve belgeleri devletimizin kurumu İBB ile paylaşmalıdır.

31 Mart seçimleri öncesi ve sonrasında başlayan ve hala devam eden hukuksuz ve devlet ciddiyeti ile örtüşmeyen bu hamleleri kamuoyu takdirine sunarız. Elbet Türkiye Cumhuriyeti hak ettiği şekilde idare edilecektir çünkü bu kudret milletimizde fazlasıyla mevcuttur.

İBB ve 86 bin çalışanı sonuna kadar hukuk önünde haklarını arayacaktır.