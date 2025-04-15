İBB'den 'KİPTAŞ sadece 79 daire dönüştürdü' iddiasına yalanlama: 'Yalanlar ve Gerçekler'

Yayınlanma: 15.04.2025 - 12:49

Güncelleme: 15.04.2025 - 12:49

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "KİPTAŞ eliyle sadece 79 daire dönüştürüldü" yönündeki iddiaları yalanladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, 2019'dan bu yana 11 bin 684 bağımsız birimden oluşan 24 projenin tamamlandığı, 6 bin 594 bağımsız birimi kapsayan 25 projede ise çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kentsel dönüşüm çalışmalarının hızla sürdüğü vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yalan: İBB, KİPTAŞ eliyle 2 yılda sadece 79 daire dönüştürdü yalanı.

Gerçek: KİPTAŞ 2019 yılından bugüne kadar 11 bin 684 bağımsız birimden oluşan 24 projeyi tamamlamış; 6 bin 594 bağımsız birimden oluşan 25 projenin ise yapım, proje ve uzlaşma sürecini devam ettirmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında 5 Temmuz 2021 tarihinde Şehircilik Grubu Şirketleri KİPTAŞ ve İmar A.Ş. ortaklığında İstanbul Yenileniyor Sistemini hayata geçirmiştir.

11 Nisan 2025 tarihi itibarıyla İstanbul Yenileniyor Sistemi’ne, 39 ilçe ve 534 mahalleden yaklaşık 1.8 milyon hak sahibini ilgilendiren, 507 bin 430 bağımsız birimi kapsayan, 35 bin 968 adet başvuru gelmiştir. İstanbul Yenileniyor Sistemi kapsamında bugüne kadar, 7 ilçe ve 9 proje alanında 1.035 bağımsız birim tamamlanmıştır. 5 ilçe ve 11 proje alanında 3 bin 87 bağımsız birimin yapımı devam etmektedir. İstanbul Yenileniyor Sistemi kapsamında, kentsel dönüşüm süreçlerinde uzlaşma aşamasına gelen ekonomik koşulları yetersiz dar gelirli hak sahiplerinin desteklenmesi amacıyla, 11 Temmuz 2024 tarihinde alınan meclis kararı ile İBB tarafından Mali Destek Paketi uygulanmaya başlanmıştır.

2019 yılı sonrasında KİPTAŞ kefaleti ve garantörlüğünde Kentsel Dönüşümün desteklenerek hak sahiplerine ödeme kolaylığı sağlanmasına yönelik kamu bankalarına işbirliği teklif edilmiş, kamu bankaları her defasında vatandaşlarımıza kredi vermeyi sistemli şekilde reddetmiştir.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt’un BDDK’ya yapmış olduğu işbirliği çağrılarına 'kime kredi vereceğimize biz karar veririz' yanıtı verilmiştir. KİPTAŞ tüm mevduatlarını kamu bankalarında tutmasına rağmen ne sosyal konut projelerinde ne de kentsel dönüşüm süreçlerinde kamu bankalarından hiçbir şekilde kredi alamamıştır. Bu süreçten en çok kentsel dönüşüm projelerinde ödeme zorluğu yaşayan vatandaşlarımız zarar görmüştür."