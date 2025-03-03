Ali Kurt açıkladı: 'Kamu bankaları ne KİPTAŞ'A ne de yurttaşlara kredi vermedi'

Yayınlanma: 03.03.2025 - 15:30

Güncelleme: 03.03.2025 - 15:30

Beklenen Marmara depremi için kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor.

KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kamu bankalarının engelini açıkladı.

Kurt'un açıklamasına göre 2019 yılından bu yana bankacılık mevzuatının istediği tüm belgeleri ve bilgileri gönderen KİPTAŞ'a, kredibilitelerinin yüksek seviyede olmasına rağmen 3 kamu bankası tarafından ne kendilerine ne de KİPTAŞ ile kentsel dönüşüm yapmak isteyen yurttaşlara kredi vermedi.

Ali Kurt konu hakkında sosyal medyadan eleştirilerini sunarken konu hakkında BDDK'ya yazı yazdıklarını, BDDK'nın yanıt olarak bankaların ticari amaçlar ile kurulduğunda kredi vermede yönetimlerinin karar vereceklerini söyledi:

“KİPTAŞ olarak, bankacılık mevzuatının gerektirdiği tüm bilgi ve belgeleri iletmemize ve kredibilitemizin yüksek seviyede olmasına rağmen; Kamu Bankaları, 2019 yılından bu yana ne bize tek bir teminat mektubu ve kredi verdi ne de kentsel dönüşümde borçlanacak veya sosyal konut projelerimizden ev alacak vatandaşlara tek bir kuruş kredi kullandırdı!

Üç kamu bankasının üst yönetimlerine hem KİPTAŞ’ın hem de İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun yazdığı yazılarla özellikle kentsel dönüşümde vatandaşa uygun kredi kullandırılması yönünde iş birliği çağrısında bulunduk.

Aylarca iki satır cevap vermediler, görmezden gelip, yok saydılar. Yakın zamanda BDDK'ya başvurarak; ilgili üç kamu bankasının görevini yapmadığını ve tüm koşulları sağlayan şirketimiz ile vatandaşın taleplerini görmezden gelmesinin önüne geçilmesini ve mevzuat çerçevesinde bir üst kurul olarak gereğini yapmasını talep ettik

BDDK, tarafımıza gönderdiği yanıtta özetle; bankalar ticari amaçla kurulmuş kurumlardır, kime kredi verip vermeyeceğini kendi yönetimleri belirler demiş.

Üç banka da bu defa BDDK baskısı ile iki satır cevap yazarak; mevzuatımızın gereğini yapıyoruz demiş İstanbul'daki riskli yapılara çözüm üretme konusunda tarihi bir sorumluluktan geri duran Kamu Bankaları hakkında yasal olarak mücadelemizin devam edeceğini başta riskli yapılarda çözüm bekleyen vatandaşlarımız olmak üzere tüm kamuoyunun bilmesini isteriz.”