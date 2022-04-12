İBB'den öğrencilere hem barınma hem de yarı zamanlı çalışma imkânı

12 Nisan 2022 Salı, 04:00

İstanbul Esenler’deki özel bir yurtta erkek öğrencilere şiddet uygulayan yurt görevlisinin görüntülerinin ortaya çıkması ve tarikat yurdunda kalan Enes Kara’nın yaşamına son vermesiyle, tarikat yurtları yine Türkiye’nin gündemine oturdu. İstatistiklere göre son 10 yılda devlete bağlı yurtların sayısı azalırken tarikat-cemaat yurdu ve özel yurt sayısı ise üçe katlandı. Sosyal medyada da büyük infial yaratan haberlerin etkisi sürerken, çocuklarının barınma sorununa çözüm üretemeyen ailelerin en büyük umudu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) açtığı öğrenci yurtları oldu.

"BÜYÜK BİR ŞANS"

Bu yurtlarda kalan bazı öğrenciler 5 Ekim 2021’de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan “Okulla birlikte sürdürebileceğimiz bir iş” isteğinde bulundu. İstek doğrultusunda İBB İstihdam Ofisleri, öğrencilere yarı zamanlı iş imkânları sundu. Bursa’dan gelerek yurtlarda kalan, aynı zamanda da İBB’nin çiçek büfelerinde görev alan 20 yaşındaki İstanbul Üniversitesi öğrencisi Ece Erdebil, “İstanbul’da kalacak yer maddi olarak büyük bir problem. İBB yurtları hem uygun fiyatlı hem de imkânları fazla” ifadelerini kullandı. Çalıştığı yerden mutlu olduğunu belirten Erdebil, “Beylikdüzü İstanbul Çiçekleri’nde çalışıyorum. Çiçekler içerisinde mutluyum. Çalıştığım yerde kendimi güvende hissediyorum” diye konuştu. İş imkânlarının yanı sıra yurtlar aracılığıyla sosyal aktivitelere de katıldığını belirten Erdebil, “İstanbul gibi bir şehire gelmişken kentin tüm avantajlarını kullanmak gerekiyor. İBB yurdunda kalabilmem büyük bir şans. Burada öğrencilere değer veriyorlar” şeklinde konuştu.

Marmara Üniversitesi öğrencisi 18 yaşındaki Hürrem Kıpırtı ise Kayseri’den geldi. İBB yurtlarından önce başka bir yerde kaldığını belirten Kıpırtı, “Yedek listeden yurda başvurdum. Çıktığı gibi valizlerimi hazırladım ve gün aydınlandığında yola çıktım” ifadelerini kullandı. İstanbul Çiçekleri’nde işe başlayan Kıpırtı, “Ağır bir iş yükü yok. Çiçeklerle çalışmak beni yormuyor aksine dinlendiriyor” ifadelerini kullandı.

"NASIL GEÇİNECEKSİN DEDİLER"

Diyarbakır’dan gelen Marmara Üniversitesi öğrencisi 18 yaşındaki İlknur Dündar, İBB Florya Sosyal Tesisleri’nde karşılama görevlisi olarak çalışıyor. İBB’nin öğrencilerin mutluluğu için elinden gelen tüm imkânları seferber ettiğini söyleyen Dündar, “Buraya gelmeden önce ‘Nasıl geçineceksin’ demişlerdi, ama şans bana İBB sayesinde güldü” ifadelerini kullandı. İstek doğrultusunda öğrencilere staj ayarlandığını belirten Dündar, “İlerleyen zamanda yurtta kalan öğrencilere eğitimleri ve yetenekleri ölçüsünde İBB’nin çeşitli şirketlerinde istihdam şansı da verilebileceğini öğrendik” dedi.



