İBB'den öğrencilere 'İstanbulkart' müjdesi
İBB, öğrencilerin ulaşımda ve alışverişte kullandığı İstanbulkart'ta 1 ücretsiz geçiş hakkı ve indirim kararı aldı.
İBB, okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerin hem ulaşımda hem de alışverişte kullandığı İstanbulkart'a destek sağlama kararı aldı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, belediyenin üç müjdesini duyurdu.
Buna göre, eylül ayı boyunca öğrencilerin İstanbulkart ile İstanbul Kitapçısı’nda yapacağı her alışverişte yüzde 25 nakit indirim karta geri yüklenecek, ilk kez İstanbulkart’a giriş yapan öğrenciler özel QR kodla 9 kez ödemeye 10 kez geçiş yapabilecek ve otomatik ödeme talimatı veren öğrencilerin yaptığı her talimatın yüzde 10’unu İBB karşılayacak.
Okullar başladı. Bizim de öğrencilerimize 3 güzel müjdemiz var.— Dr. Buğra Gökce (@gokcebugra) September 13, 2023
1?? Eylül ayı boyunca öğrencilerimizin İstanbulkart ile İstanbul Kitapçısı’nda yapacağı her alışverişte yüzde 25 nakit indirim karta geri yüklenecek.
2?? İlk kez İstanbulkart’a giriş yapan öğrenciler özel QR kodla 9… pic.twitter.com/AUjuH936QC
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