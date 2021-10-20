İBB’den özel gereksinimli çocuklar için bir ilk: Özgem Kısa Mola Merkezi

20 Ekim 2021 Çarşamba, 04:00

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (İBB), özel gereksinimli çocuklar için ÖZGEM Kısa Mola Merkezi’nin ilkini 22 Eylül’de Maltepe’de açtı. 4-14 yaş arasında, her gün 72 ve haftada 360 farklı çocuğa hizmet verecek olan kurumda, çocukların eğlenceli vakit geçirmesinin yanında ailelerine zaman yaratmak amaçlanıyor. Yavuz Saltık, merkeze ilişkin yaptığı açıklamada, “Çocuklara uygun destek eğitimleriyle birlikte sosyal ve kültürel yaşama uyumları ile ailelerin yaşam kaliteleri de artıyor. Engelli çocuğu olan aileler, yaşamın farklı alanlarında çeşitli sıkıntılar yaşıyor. Engelik durumu, zor yaşam şartları, ekonomik zorluklar, ailelere yaşamlarında zaman zaman sınırlılıklar getiriyor. Kısa molanın çıkış noktası ailelerdir. Ailelerin alışveriş, ziyaret, hastane, fatura gibi günlük işlerini giderebilmek için çocuklarını emanet edebilecekleri güvenli bir mekân olarak tasarlandı” dedi.

‘HAYATA DAHİL ETME PROJESİ’

İBB’nin özel gereksinimli bireyleri çalıştırarak onları hayata dahil etme projesinin de bulunduğunu söyleyen Saltık, “Engelliler Müdürlüğü mesleki eğitim hizmetinden garsonluk, aşçı yardımcılığı, turizm ve bunun gibi başlıklarda eğitim alan 18 yaş üzeri özel gereksinimli bireyler, Kısa Mola, bünyesinde açılan kafede, kafeden yararlanmak isteyen vatandaşlara içecek ve yiyecek servis hizmeti sunacak. Böylece eğitim aldıkları alanda deneyim kazanmaları sağlanacak. Engeli olan bireyin yeterli mesleki bilgi ve tecrübesi bulunmadığından, aktif işgücü piyasasında yer alması zor. Bu sebeple engeli olan bireylerin, mesleki eğitimler almasını da çok önemli buluyoruz” diye konuştu.

Birim sorumlusu Funda Özsöz de “Özbakım yani en azından tuvalet ihtiyacını söyleyebilen, ailesinin getirmeyi istediği her özel çocuğu biz almaya çalışıyoruz. Şu an 90 katılımcı var. Çocuklarımızı bize bırakan ailelerin kendilerine ayırdıkları zaman aralığı 3 saat 15 dakika. Bu zaman aralığı, bir ailenin de velinin de işlerini halledebileceği bir aralık. Çocuklar burada spor, resim, el becerileri, drama, oyun aktivitelerine katılıyor” ifadelerini kullandı.

6 yaşındaki çocuğunu merkeze getiren Sibel Tarakçı ise “Bir gün önceden arayarak kayıt yaptırıyoruz. Bırakacağım zaman önceden bildirerek gönül rahatlığıyla çocuğumu buraya bırakabiliyorum. Oğlum buradan çok mutlu ayrılıyor ve hatta eve geri gitmek bile istemiyor. Benim için çok büyük bir imkân sağladı. Sahilde kahvemizi çayımızı içiyoruz, evi yakın olanlar evdeki işlerini gidip hallediyor. İhtiyacımız olan bir yerdi. Haftada bir gün değil, iki üç gün olsa daha iyi olabilir” dedi.