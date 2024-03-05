İBB’den Ramazan’da 200 bin aileye destek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayında 200 bin aileye gıda kolisi ve alışveriş kartı desteği veriyor. İhtiyaç sahipleri yardım talepleri için sosyalyardim.ibb.gov.tr adresine başvurabiliyor.

ANKA
Yayınlanma: 05.03.2024 - 13:00
İBB’den Ramazan’da 200 bin aileye destek
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Ekonomik krizin derinden etkilediği dar gelirliler yeni bir Ramazan'a hazırlanırken, ateş pahası ürünlere erişimde güçlük yaşıyor. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi de sıkıntıdaki dar gelirlilere bir miktar destek sağlamak için devreye girdi. 

İBB Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü, 100 bin aileye gıda kolisi, 100 bin aileye 2'şer biner liralık market kartı desteği veriyor. 110 bin aileye sağlanan 2'şer biner liralık nakit para desteği uygulaması da devam ediyor.

İBB Sosyal Hizmet Şube Müdürlüğü'den alınan bilgiye göre, İstanbul’da ihtiyaç sahibi 100 bin aileye 2000 TL’lik market kartı desteği sağlıyor. İstanbullular söz konusu market kartlarını 1100’ün üzerinde farklı makette rahatlıkla kullanabiliyor. 

2 BİN LİRA NAKİT DESTEĞİ

Market kartları dışında yine temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken 100 bin haneye gıda kolisi yardımı yapılıyor. İçlerinde 14 kalem malzeme bulunan gıda kolileri Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırılıyor. 

Bunların yanında 110 bin haneye 2000 TL’lik nakit desteği de devam ediyor. İhtiyaç sahipleri yardım talepleri için sosyalyardim.ibb.gov.tr adresine başvurabiliyor. Aynı zamanda 153 Çözüm Merkezi üzerinden de başvurular gerçekleştirilebiliyor.


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