TKH'nin İBB adayı 'mal varlığını' açıkladı: 'Benim mal varlığım çekçek arabam'

Yayınlanma: 28.02.2024 - 18:06

Güncelleme: 28.02.2024 - 18:06

Yerel seçime Tunceli dışında 50 il merkezi ile 30 büyükşehir belediye başkanlığında kendi adaylarını göstererek katılacağını duyuran Türkiye Komünist Hareketi'nin (TKH) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı geri dönüşüm işçisi Ziya İncedere oldu.

İBB Başkanı ve CHP'nin İBB başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı'nın başkan adayı Murat Kurum'un ardından Ziya İncedere de "mal varlığı" açıklaması yaptı.

Ziya İncedere, TKH'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoya göre, mal varlığı açıklamasını şu ifadelerle yaptı:

“Ben Ziya İncedere. Türkiye Komünist Hareketi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayıyım. Son dönemlerde bazı adaylar mal varlıklarını açıklıyorlar. Ben de komünist bir aday olarak mal varlığımı açıklıyorum. Benim mal varlığım şu anda arkamda görmüş olduğunuz çekçek arabamdır. Bizi yoksulluğa iten bu düzen müteahhitlere, yağmacılara, rantçılara büyük bir zenginlik sunuyor. Bu eşitsizlik mutlaka sonlanmalıdır."

İncedere, açıklamasını "Oylar orak çekice, oylar Türkiye Komünist Hareketi’ne” çağrısıyla sonlandırdı.