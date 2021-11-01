İBB'den taksi sayısını arttırmak için yeni adım

01 Kasım 2021 Pazartesi, 12:01

İBB'nin 5 bin yeni taksi teklifi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından 10. kez reddedildi.

Taksi teklifin reddedilmesinin ardından İBB tarafından yapılan açıklamada, atıl durumda kalan minibüs hatlarını dolmuş taksiye dönüştürüleceği duyuruldu.

Açıklamada, 750 Minibüs ve 250 taksi-dolmuşun taksiye dönüştürüleceği belirtiidi. Başvuruların 2 Kasım 2021 Salı günü Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla kurayla belirleneceği ve hak sahiplerine verileceği duyuruldu.