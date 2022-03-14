İBB'den Unkapanı Atatürk Köprüsü’ne ilişkin yeni açıklama
Geçtiğimiz gün bağlantı noktasındaki açılma nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatılan ve çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açılan Atatürk Köprüsü'ndeki (Unkapanı) bağlantı noktasına ilişkin İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan açıklama geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Hava sıcaklığının ani düşüşü sebebiyle açılma olan köprü Unkapanı Atatürk Köprüsü’dür. Köprü 80 yıl önce yapılmıştır. İBB tarafından geçen yıl yapılan Unkapanı Köprülü Kavşağı'dır. İstanbul hakkında doğru bilgi almak için gazetecilerin İBB kaynaklarına ulaşmasını öneririz" ifadelerini kullandı.
Hava sıcaklığının ani düşüşü sebebiyle açılma olan köprü Unkapanı Atatürk Köprüsü’dür. Köprü 80 yıl önce yapılmıştır. İBB tarafından geçen yıl yapılan Unkapanı Köprülü Kavşağı'dır. İstanbul hakkında doğru bilgi almak için gazetecilerin İBB kaynaklarına ulaşmasını öneririz.— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) March 14, 2022
NE OLMUŞTU?
Önceki gün ve dün bağlantı noktasındaki açılma nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatılan, çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açılan Atatürk Köprüsü'ndeki (Unkapanı) bağlantı noktasında yeniden sorun oluştu.
Ekiplerce, köprüde yapılan incelemede bağlantı noktasında 17 santimetrelik açılma tespit edildi. Bunun üzerine Beyoğlu-Fatih istikametindeki 2 şerit kapatılarak, trafik tek şeritten kontrollü sağlanmaya başladı.
Köprünün Fatih-Beyoğlu istikametindeki 3 şeridinde ise trafik akışı normal devam ediyor.
İlgili Haberler
- Son Dakika: Unkapanı Köprüsü’nde yine açılma meydana geldi!
- Unkapanı Köprüsü tekrar ayrıldı
- Son Dakika... Unkapanı Köprüsü tekrar ayrıldı
Video Haberler
- Kar kazaları kamerada
- 'Sayın Kılıçdaroğlu'nun adayı Davutoğlu'
- FETÖ'nün kilit ismi firar etti, minibüste yakalandı
- Kar etkisini gösterdi; İstanbul barajlarında son durum
- Mahsun Kırmızıgül’ün kardeşinden eşine baltalı dehşet!
- Rusya’dan ayçiçeği yağları gelmeye devam ediyor
- Milyonluk araçlar çürüyor: '100 milyon lira civarında'
- BAFTA Ödülleri canlı yayınında Putin'e el hareketi
- Gölete düşen köpek donmak üzereyken kurtarıldı
- Şişli'de motosiklet hırsızlığı
En Çok Okunan Haberler
- 'Reyting istiyorsan kıçını açan birini bul'
- Kabine yarın Beştepe'de toplanacak
- İSKİ'den taşkın uyarısı: Uzak durun
- 14-15-16 Mart'ta doktorlar iş bırakıyor
- Acı Ot Festivali renkli görüntülere sahne oldu
- Yeni varyant için yeni aşı gerekli mi?
- Erdoğan: Rabbim onlardan razı olsun
- Genetiği değiştirilen sivrisinekler doğaya salındı
- Kar kazaları kamerada
- Nef Stadyumu derbiye hazır!