İBB'den Unkapanı Atatürk Köprüsü’ne ilişkin yeni açıklama

14 Mart 2022 Pazartesi, 13:52

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Hava sıcaklığının ani düşüşü sebebiyle açılma olan köprü Unkapanı Atatürk Köprüsü’dür. Köprü 80 yıl önce yapılmıştır. İBB tarafından geçen yıl yapılan Unkapanı Köprülü Kavşağı'dır. İstanbul hakkında doğru bilgi almak için gazetecilerin İBB kaynaklarına ulaşmasını öneririz" ifadelerini kullandı.

Hava sıcaklığının ani düşüşü sebebiyle açılma olan köprü Unkapanı Atatürk Köprüsü’dür. Köprü 80 yıl önce yapılmıştır. İBB tarafından geçen yıl yapılan Unkapanı Köprülü Kavşağı'dır. İstanbul hakkında doğru bilgi almak için gazetecilerin İBB kaynaklarına ulaşmasını öneririz. — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) March 14, 2022

NE OLMUŞTU?

Önceki gün ve dün bağlantı noktasındaki açılma nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatılan, çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açılan Atatürk Köprüsü'ndeki (Unkapanı) bağlantı noktasında yeniden sorun oluştu.

Ekiplerce, köprüde yapılan incelemede bağlantı noktasında 17 santimetrelik açılma tespit edildi. Bunun üzerine Beyoğlu-Fatih istikametindeki 2 şerit kapatılarak, trafik tek şeritten kontrollü sağlanmaya başladı.

Köprünün Fatih-Beyoğlu istikametindeki 3 şeridinde ise trafik akışı normal devam ediyor.