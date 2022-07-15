İBB’nin geri almak istediği Büyükada İskelesi’nde TÜGVA yaz okulu düzenliyor!

15 Temmuz 2022 Cuma, 18:17

Büyükada'daki Şehir Hatları Vapur İskelesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı’ndan (TÜGVA) geri almak istemesiyle ülke gündemine oturdu. TÜGVA’ya tahsis edildikten sonra kına gecesi gibi organizasyonlar düzenlendiği ortaya çıkan iskelede TÜGVA’nın şimdi de yaz okulu düzenlediği açığa çıktı.

İBB’nin AKP tarafından yönetildiği 2018’de, Büyükada İskelesi'nin üst bölümü, TÜGVA’ya 10 yıllığına kiraya verildi. Ancak daha sonra Büyükada İskelesi’nin üst katı mahkeme kararıyla İBB'ye devredildi. İBB ekipleri TÜGVA’nın tahliye kararına rağmen söz konusu alanı boşaltmadığını belirterek 6 Ekim 2021’de tahliye işlemlerine başladı. Bunun ardından da polis ekipleri ile İBB ekipleri arasında arbade yaşandı ve Büyükada’ya giden CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilçe başkanları bir basın açıklaması yaptı.

Kaftancıoğlu açıklamasında, “İstanbulluların olan Ada iskelesi 2005’te İBB’ye devredilmiş. 2018 yılında üst kısmı TÜGVA’ya 2 bin 500 liraya kiralanmış. Bu fiyata kimse ev bulamıyor” ifadelerini kullandı.

BirGün’ün aktardığı habere göre; Adalar Kaymakamlığı ise İBB'ye gönderdiği resmi yazıda 'Adli yargıda tahliye kararı alınmadı' diyerek TÜGVA'nın Büyükada İskelesi'nden tahliyesinin 'yasal olmadığını' belirtti. İskelede, kına gecesi ve sünnet düğünü gibi organizasyonlar düzenlendiğinin ortaya çıkması tartışmalara neden olsa da Büyükada İskelesi’nin üst katı hâlâ TÜGVA tarafından kullanılmaya devam ediyor.