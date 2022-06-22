Gazetemize açılan TÜGVA davası görüldü
Eski bir vakıf üyesinin sızdırdığı ve TÜGVA Başkanı'nın “İçerden almış” dediği belgelerden muhabirimiz Mehmet Kızmaz'ın yaptığı “Ensar, TÜRGEV, TÜGVA paralel terör örgütü gibi” başlıklı manşet haberimize açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü.
TÜGVA’ya yönelik kamuoyuna yansıyan belgelere ilişkin muhabirimiz Mehmet Kızmaz'ın 23 Ekim 2021’de gazetemizde yayımlanan "Ensar, TÜRGEV, TÜGVA paralel terör örgütü gibi” başlıklı haberlerine dava açılmıştı. Haberde, Ensar, İlim Yayma, TÜGVA ve TÜRGEV için dönemin Bitlis Vali Yardımcısı Salih Altun’un, “paralel terör örgütü” uyarısında bulunduğu kaydedilmişti.
"KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI" İDDİASI
İlk erişim engeli getirilen haberimizle ilgili gazetemize iki kez tekzip verilmişti. Daha sonra ise habere ilişkin iki ayrı soruşturma ve bir dava açılmıştı. TÜGVA tarafından "Kişilik haklarına saldırı" iddiasıyla açılan 50 bin TL manevi tazminat davasının ilk duruşması bugün, İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü.
EKİM'E ERTELENDİ
Duruşmaya TÜGVA vekili ile gazetemiz avukatı Damla Çaltepe ve muhabirimiz Mehmet Kızmaz katıldı. Ön inceleme duruşmasını tamamlayan hâkim, tahkikat yargılamasına geçilmesine karar vererek duruşmayı 19 Ekim 2022 günü saat 12.50'ye erteledi.
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