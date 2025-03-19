İBB'ye soruşturma... İşte gözaltına alınanların tam listesi!
İBB'ye yönelik soruşturmada gözaltına alınanların isimleri netleşmeye başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 108 kişi için gözaltı kararı verildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) başlatılan soruşturma kapsamında 108 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Şimdiye kadar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 105 kişi gözaltına alındı.
İşte gözaltı listesi:
EKREM İMAMOĞLU
MURAT ONGUN
RESUL EMRAH ŞAHAN
MURAT ÇALIK
NECATİ ÖZKAN
İSMAİL SAYMAZ
TUNCAY YILMAZ
FATİH KELEŞ
ERTAN YILDIZ
MAHİR POLAT
EBRU ÖZDEMİR
MEHMET ALİ ÇALIŞKAN
ERCAN SAATÇİ
EMRAH BAĞDATLI
MUSTAFA NİHAT SÜTLAŞ
MURAT KAPKİ
ORÇUN MUHİTTİN YILMAZ
HÜSEYİN KÖKSAL
ADEM SOYTEKİN
ALİ NUHOĞLU
ALİ GÜL
ZAFER GÜL
SERDAL TAŞKIN
BARIŞ KILIÇ
SERVET YILDIRIM
MEHMET ERDOĞAN
GÜLDEM IŞIK
CEYDA KIRYAK
KADİR ÖZTÜRK
ÖMÜR YILMAZ
MERTHAN AÇIL
TOLGA ÖZGEN
ERHAN USLU
HAKAN ATINÇ DAYIGİL
MURAT KANBUR
EMRE SERKAN BAYRAKTAR
VAHİT DOĞAN
FATOŞ AYIK
HÜSEYİN EKREM FİDAN
SEDA HOŞEL KİRAZ
SERGEN KURT
YUSUF YÜCE
MEHMET MUHİTTİN PALAZOĞLU
FURKAN REMZİ CEYLAN
SÜLEYMAN ATİK
HAKAN KARANİS
ELİF GÜVEN
NİHAT UÇAN
BİRSEN ŞAHİN
CANAN MÜMÜKLÜ
CAN AKIN ÇAĞLAR
CEMAL UFUK KARAKAYA
BUĞRA GÖKÇE
KAĞAN SÜRMEGÖZ
BAYRAM TAŞKIN
EBRU YILMAZLAR
GÜRKAN AKGÜN
MURAT ABBAS
DOĞAN HAMİT DOĞRUER
HALİT BURAK ATALAN
BİLAL ÖNVER
İLKER DURADEMİR
İPEK ELİF ATAYMAN
İLKNUR TAŞDELEN
BURAK ARSLAN
SAMİH ASAN
EMRAH ÖKSÜZ
ONUR BUĞRA SUBAŞI
EYÜP SUBAŞI
GÜLŞAH SUBAŞI
AHMET KÖKSAL
SERHAT KAPKİ
YUSUF İLBAK
ALİ İLBAK
MURAT İLBAK
MUSTAFA İLBAK
UMUT ŞENOL
METE SARISALTUN
EDİP CENK ÜNALERZEN
İRFAN KARAKAŞ
İNAN BOZTAŞ
AHMET TAHA BİLGİN
KAMİL TİMUR DELİBAŞ
ALİHAN AYDIN
ALPER AYDIN
ALPEREN AYDIN
AHMET PALAZOĞLU
KAAN KETENCİ
AHMET HAMDİ ÇİÇEK
HACI AHMET GÜL
SERKAN ÖZTÜRK
KABİL TAŞÇI
VEDAT ŞAHİN
SERDAR HAYDANLI
YAŞAR ÇERİ
EMİN FERHAT ERTEK
HARUN CENGİZ BEĞENMEZ
HASAN ÖÇSOY
AHMET ÇİÇEK
ADEM TUNCAY
RAUF CEM ISTIRANCA
ÖMER GÜRSOY
UĞURHAN ATMA
ÖZGE BAĞDATLI
FATOŞ PINAR TÜRKER
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