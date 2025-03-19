İBB'ye soruşturma... İşte gözaltına alınanların tam listesi!

İBB'ye yönelik soruşturmada gözaltına alınanların isimleri netleşmeye başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 108 kişi için gözaltı kararı verildi.

İBB'ye soruşturma... İşte gözaltına alınanların tam listesi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 19.03.2025 - 09:34

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) başlatılan soruşturma kapsamında 108 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Şimdiye kadar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 105 kişi gözaltına alındı.

İşte gözaltı listesi: 

EKREM İMAMOĞLU

MURAT ONGUN

RESUL EMRAH ŞAHAN

MURAT ÇALIK

NECATİ ÖZKAN

İSMAİL SAYMAZ

TUNCAY YILMAZ

FATİH KELEŞ

ERTAN YILDIZ

MAHİR POLAT

EBRU ÖZDEMİR 

MEHMET ALİ ÇALIŞKAN

ERCAN SAATÇİ

EMRAH BAĞDATLI

MUSTAFA NİHAT SÜTLAŞ

MURAT KAPKİ

ORÇUN MUHİTTİN YILMAZ

HÜSEYİN KÖKSAL

ADEM SOYTEKİN

ALİ NUHOĞLU

ALİ GÜL

ZAFER GÜL

SERDAL TAŞKIN

BARIŞ KILIÇ

SERVET YILDIRIM

MEHMET ERDOĞAN

GÜLDEM IŞIK

CEYDA KIRYAK

KADİR ÖZTÜRK

ÖMÜR YILMAZ

MERTHAN AÇIL

TOLGA ÖZGEN

ERHAN USLU

HAKAN ATINÇ DAYIGİL

MURAT KANBUR

EMRE SERKAN BAYRAKTAR

VAHİT DOĞAN

FATOŞ AYIK

HÜSEYİN EKREM FİDAN

SEDA HOŞEL KİRAZ

SERGEN KURT

YUSUF YÜCE

MEHMET MUHİTTİN PALAZOĞLU

FURKAN REMZİ CEYLAN

SÜLEYMAN ATİK

HAKAN KARANİS

ELİF GÜVEN

NİHAT UÇAN

BİRSEN ŞAHİN

CANAN MÜMÜKLÜ

CAN AKIN ÇAĞLAR

CEMAL UFUK KARAKAYA

BUĞRA GÖKÇE

KAĞAN SÜRMEGÖZ

BAYRAM TAŞKIN

EBRU YILMAZLAR

GÜRKAN AKGÜN

MURAT ABBAS

DOĞAN HAMİT DOĞRUER

HALİT BURAK ATALAN

BİLAL ÖNVER

İLKER DURADEMİR

İPEK ELİF ATAYMAN

İLKNUR TAŞDELEN

BURAK ARSLAN

SAMİH ASAN

EMRAH ÖKSÜZ

ONUR BUĞRA SUBAŞI

EYÜP SUBAŞI

GÜLŞAH SUBAŞI

AHMET KÖKSAL

SERHAT KAPKİ

YUSUF İLBAK

ALİ İLBAK

MURAT İLBAK

MUSTAFA İLBAK

UMUT ŞENOL

METE SARISALTUN

EDİP CENK ÜNALERZEN

İRFAN KARAKAŞ

İNAN BOZTAŞ

AHMET TAHA BİLGİN

KAMİL TİMUR DELİBAŞ

ALİHAN AYDIN

ALPER AYDIN

ALPEREN AYDIN

AHMET PALAZOĞLU

KAAN KETENCİ

AHMET HAMDİ ÇİÇEK

HACI AHMET GÜL

SERKAN ÖZTÜRK

KABİL TAŞÇI

VEDAT ŞAHİN

SERDAR HAYDANLI

YAŞAR ÇERİ

EMİN FERHAT ERTEK

HARUN CENGİZ BEĞENMEZ

HASAN ÖÇSOY

AHMET ÇİÇEK

ADEM TUNCAY

RAUF CEM ISTIRANCA

ÖMER GÜRSOY

UĞURHAN ATMA

ÖZGE BAĞDATLI

FATOŞ PINAR TÜRKER


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