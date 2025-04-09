İBB'ye yönelik operasyonlarda 'HTS kaydı' manipülasyonu

Yayınlanma: 09.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 09.04.2025 - 10:56

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Murat Ongun, Serdal Taşkın, reklamcı Murat Kapki ve iş insanı Hüseyin Köksal'ın tutuklanmasına delil olarak gösterilen baz istasyonu raporlarıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Taşkın'ın eski şoförü Orhan Cevahiroğlu, soruşturma kapsamında verdiği tanık ifadesinde söz konusu isimlerin açık hava reklam ihalelerini belirlemek için Beylikdüzü'ndeki bir pastanede ve Köksal'ın Beylikdüzü'nde bulunan tekstil firmasında gizli toplantılar gerçekleştirdiğini öne sürdü.

İktidara yakın bazı medya kuruluşları da soruşturma dosyasına dayandırılan bilgilere göre, HTS (Haberleşme Tespit Sistemi) kayıtları kapsamında, yapıldığı iddia edilen 154 buluşmanın 'daraltılmış' yani 10 metre gibi kısa mesafelerin incelendiği baz incelemelerine takıldığını öne sürdü. Ancak Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre baz incelemelerinin bin-iki bin metre civarındaki kayıtlarla toplandığı görülüyor.

Uzmanlar, büyük şehirlerde bu çaplı geniş mesafedeki incelemelerin doğru bir sonuç sağlamayacağı ve HTS kayıtlarının kapsamının keyfi suçlamaların önünü açabileceği görüşünde.

Konu hakkında Cumhuriyet'e bilgi veren Avukat Baran Kaya ise baz kayıtlarının tek başına delil olarak kullanılmamalarına rağmen soruşturma savcısının tanık delillerini doğrulamak için bu kayıtları istediğini, İstanbul'un büyükşehir olduğunu ve büyükşehirlerde alınabilecek normal bazların en fazla 100 metrelik bazlar olması gerektiğini belirtti.

Kaya şöyle konuştu:

"Dağlık, yerleşim olmayan kesimlerde bu mesafe bin metreye kadar çıkabilirken büyükşehirlerde 5-10-20 metrelik mesafelerde baz istasyonları bulunur. Baz istasyonlarının sık olduğu yerlerde, hangi bazdan sinyal alındığını belirleyebilmek için çok daha kısa mesafelere bakılmalı. İnceleem, bu soruşturmadaki gibi kent merkezinde yapıldığında ise yerin tam ya da yaklaşık olarak tespit edilebilmesi için bu mesafenin 50 metre ya da 100 metrelere indirilmesi gerekiyor" dedi.

DARALTILMIŞ BAZ İDDİASI ÇÜRÜDÜ

İktidar medyası, soruşturma çapında toplanan baz verilerinin 'daraltılmış baz incelemeleri' olduğunu öne sürerken Kaya, "Daraltılmış baz 10 metreye kadar indirilebiliyor. Bu, Narin cinayetinin çözümleme aşamasında da kullanılmıştı ama bu dosyada daraltılmış baz incelemesi yok. Bazlar için iki bin metrelik alan içerisindeki verilere bakıldığı ve savcının dosyaya bin metrenin aşağısında bir baz kayıt getirmediği görülüyor. Bu 4 kilometre çaplı, 12 kilometre karelik bir alana tekabbül ediyor. Yani savcı, tanık ifadesiyle bu geniş alanın içerisinde birkaç kişiden 2 saniyelik sinyaller alındığı için aynı yerde toplantı yapıldığını varsaymış" diye konuştu.

Bununla birlikte toplantılar düzenlendiği öne sürülen bölgede CHP İlçe Başkanlığı ve İmamoğlu ile birlikte diğer şüphelilerin evlerinin de olması ve Köksal'ın tekstil firmasındaki toplantılara katıldığı öne sürülen bazı kişilerin ofislerinin de firmaya oldukça yakın mesafalerde olması, iddiaların güvenirliği açısından dikkat çekiyor.

HTS KAYITLARYLA İLGİLİ YARGITAY İÇTİHATLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Öte yandan İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması ile birlikte 'kent uzlaşısı' soruşturmasında da suçlamalara delil olarak gösterilen HTS kayıtlarıyla ilgili geçmiş dönemli bazı Yargıtay içtihatları dikkat çekti.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 2007, 2015 ve 2019 tarihli içtihatlariyle beraber çeşitli Yargıtay dairelerinin daha önce verdikleri toplam 7 karar uyarınca HTS kayıtlarının ve bunların analizinden elde edilen diğer delillerin hiçbir şekilde hükme esas alınamayacağının ifade edildiği belirtildi.