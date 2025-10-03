İBDA-C bağlantılı ANFİDAP’ın Filistin eylemi için Ankara İl Milli Eğitim okullara yazı göndermişti: Eğitimde gerici gölge

Aralarında İBDA-C uzantısı “Büyük Doğu Akıncıları Derneği Ankara Şubesi”ninde bulunduğu gerici yapıların oluşturduğu Ankara Filistin Dayanışma Platformu’nun (ANFİDAP) yapılacak eylemi için Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce okullara Whatsapp’tan yazı gönderilmişti. Söz konusu bu yazının Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ile platform yetkililerinin toplantı yaptığı ve bu toplantının ardından mesajın gönderildiği ortaya çıktı.

Gazze Kararlılık Yürüyüşü” adlı eylem için okullara gönderilen iletide; “Okul müdürlerimiz aracılığıyla personel, öğrenci ve velilere duyurulmasını, İstiklal Marşı töreni, dijital duyuru mecraları ve diğer iletişim kanalları aracılığıyla hedef kitlelerin etkinlikten haberdar edilmesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederim” ifadelerine yer verilmişti.

Bu olay eğitimde tartışmalara neden olurken, Cumhuriyet iletinin arka perdesine ulaştı. ANFİDAP yetkililerinden oluşan bir heyetin 29 Eylül’de Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali’yi eylem için ziyaret ettiği ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre; bu görüşmenin ardından müdürlükten ağırlıklı olarak Keçiören ve Altındağ’daki okullara Whatsapp’tan ileti gönderildi.