İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında sosyal medya fenomeni Bilal Hancı ile Hürriyet gazetesi magazin yazarı Mehmet Üstündağ gözaltına alındı. Ayrıca, Abdi İbrahim’in sahibi Nezih Barut’un oğlu İbrahim Barut da gözaltına alındı. Peki, İbrahim Barut kimdir? Abdi İbrahim'in sahibinin oğlu İbrahim Barut neden gözaltına alındı?

İBRAHİM BARUT KİMDİR?

İBRAHİM BARUT NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İbrahim Barut, eğitim hayatına ENKA Okulları’nda başladı. Lise eğitiminin ardından Amerika Birleşik Devletleri’ne giden Barut, Babson College’da girişimcilik alanında lisans eğitimini tamamladı. Akademik süreci boyunca iş dünyasına yönelik finans, yönetim ve girişimcilik odaklı bir eğitim alan Barut, İngilizce ve Fransızca dillerinde yetkinlik kazandı. Eğitimini tamamladıktan sonra özel sektörde çeşitli staj ve görevlerde bulunarak profesyonel kariyerine adım attı.