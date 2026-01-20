Cumhuriyet Gazetesi Logo
20.01.2026 10:42:00
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda bu sabah yeni bir dalga daha gerçekleştirildi. Aralarında Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ ve sosyal medya fenomeni Bilal Hancı'nın da dahil olduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan Abdi İbrahim'in sahibi Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut da gözaltında... Peki, İbrahim Barut kimdir? Abdi İbrahim'in sahibinin oğlu İbrahim Barut neden gözaltına alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında sosyal medya fenomeni Bilal Hancı ile Hürriyet gazetesi magazin yazarı Mehmet Üstündağ gözaltına alındı. Ayrıca, Abdi İbrahim’in sahibi Nezih Barut’un oğlu İbrahim Barut da gözaltına alındı. Peki, İbrahim Barut kimdir? Abdi İbrahim'in sahibinin oğlu İbrahim Barut neden gözaltına alındı?

İBRAHİM BARUT KİMDİR? 

İbrahim Barut, lise eğitimini 2010–2014 yılları arasında ENKA Okulları’nda tamamladı. Babson College’da 2014–2019 yılları arasında Girişimcilik (Entrepreneurship) alanında lisans eğitimini tamamladı.

İBRAHİM BARUT NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İbrahim Barut, eğitim hayatına ENKA Okulları’nda başladı. Lise eğitiminin ardından Amerika Birleşik Devletleri’ne giden Barut, Babson College’da girişimcilik alanında lisans eğitimini tamamladı. Akademik süreci boyunca iş dünyasına yönelik finans, yönetim ve girişimcilik odaklı bir eğitim alan Barut, İngilizce ve Fransızca dillerinde yetkinlik kazandı. Eğitimini tamamladıktan sonra özel sektörde çeşitli staj ve görevlerde bulunarak profesyonel kariyerine adım attı.

