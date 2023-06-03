İbrahim Er kimdir, kaç yaşında? İbrahim Er hangi görevlerde bulundu?

Yayınlanma: 03.06.2023 - 18:22

Güncelleme: 03.06.2023 - 18:22

İbrahim Er'in biyografisi, yaşamı yurttaşlar tarafından merak konusu oldu.

İBRAHİM ER KİMDİR?

25 Mayıs 1968 Rize doğumlu olan İbrahim Er Danıştay üyesi olarak görev yaptı. Güneysu İmam Hatip Ortaokulu’nu ve Rize Lisesi’ni bitiren İbrahim Er Giresun Eğitim Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği bölümünü bitirdikten sonra bir dönem öğretmen olarak çalıştı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bölümü’nden de mezun olan MEB Bakan Yardımcısı İbrahim Er, Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürü olarak görev yaptı. İKGM’de çalışırken 2 Mart 2011’de Danıştay üyeliğine seçilen Er, Danıştay 1. daire üyesi olarak çalışırken Milli Eğitim Bakanlığına 25 Temmuz 2018 tarihi itibari ile Bakan Yardımcısı oldu. İbrahim Er evli ve iki çocuk babasıdır.