İbrahim Hacıosmanoğlu'nun oğlu trafik kazası yaptı
Trabzonspor'un eski başkanlarından İbrahim Hacıosmanoğlu'nun oğlu Sancaktepe'de otomobiliyle kaza yaptı.
Olay dün saat 03.30 sıralarında Sancaktepe TEM Otoyolu Sultanbeyli istikametinde meydana geldi.
Trabzonspor'un eski başkanı ve TFF Başkan adayı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun oğlu Muhammed Efe Hacıosmanoğlu'nun kullandığı otomobil, aynı yönde ilerleyen taksiyle çarpıştı.
Kazada taksi bariyerlere çarparken, Hacıosmanoğlu'nun kullandığı otomobil yolda savruldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda taksi şoförü ve Hacıosmanoğlu hafif şekilde yaralandı.
Kazanın ardından İbrahim Hacıosmanoğlu kendi aracıyla olay yerine geldi.
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