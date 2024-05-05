Spor yazarları Samsunspor - Trabzonspor maçını yorumladı: 'Kazanma iştahları yoktu'

Yayınlanma: 05.05.2024 - 09:55

Güncelleme: 05.05.2024 - 09:55

Trabzonspor, Samsunspor deplasmanından 3-1'lik yenilgi ile ayrıldı. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Ali Gültiken: "Trabzonspor'un Avcı'yla son haftalarda yakaladığı iyi bir grafik var. Güvenleri yüksek şekilde Samsun'a geldiler. Ama gördük ki futbol boşluk kabul etmiyor. Her maç aynı motivasyonu ortaya koymazsanız veya doğru takımı sahaya sürmezseniz bunun faturası kayıp üç puan olarak hanenize yazılıyor. Abdullah hocanın Mendy ile orta alanda başlama tercihiyle oluşan zafiyet sonrasında yediği 3 golü telafi etmek mümkün olmadı." (Sabah)

"PANZEHİRİ OLUŞTURAMADI"

Reha Kapsal: "Madem karşınızda böyle bir rakip var, 'zor' oyunu her zaman bozduğu gibi, ona karşı onların tercih ettiği gibi pas yapmadan yüksek direkt toplarla Onuachu'ya oynayıp, oradaki ikinci topları alıp, daha sonra hücum etmeyi ve rakibe hataya zorlamaya tercih etmeliydi. İkinci yarı Avcı oyuncu değişiklik yapmasına rağmen, oyunda değişen olumla bir şey görmedik. Özetle; Abdullah Avcı oyun anlamında zehire karşı panzehiri, maçın hiçbir bölümünde oluşturamadı." (Fotomaç)

"KAZANMA İŞTAHLARI YOKTU"

Aksal Yavuz: "Trezeguet, ikinci yarının hemen başında Okan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonu atmış olsaydı, sonuç ne olurdu bilinmez ancak Avcı’nın öğrencileri dünkü oyunla, iştahsızlıkla maçı çevirmeleri zordu. Açıkçası kazanma iştahları yoktu! Haklarını teslim edelim; kırmızı-beyazlı oyuncular hak ederek üç puanı aldılar, böylelikle ligde de rahat bir nefes almış oldular." (Milliyet)

İskender Günen: "İkinci devre yapılan oyuncu değişiklikleri var fakat Samsunspor'un oyuna kattığı direnç ve mücadele gücü Trabzonspor'a sonucu değiştirecek pozisyonları vermedi. Bu maçta bir kez daha gördük ki yüksek ücretlerle dünya yıldızı olarak gelen yabancılar var. Fakat bu oyuncuların çoğu sorumluluk almaktan uzak, Nicolas Pepe gibi! Dünkü maçta oynadığı oyunla sahada takımını ne yaz ki 10 kişi bıraktı." (Sabah)