İbrahim Kalın: Kriz derinleşiyor
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ukrayna krizi derinleşerek devam ediyor. Yeni bir soğuk savaş dönemine girdik. Bu savaşın etkileri on yıllar sürecek" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili açıklamada bulundu.
Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ukrayna krizi derinleşerek devam ediyor. Karşılıklı hatalar, yeni güç dengesi arayışları ve kısa vadeli çıkar hesapları, orta-uzun vadede büyük stratejik kayıplara ve insani dramlara neden olacak. Yeni bir soğuk savaş dönemine girdik. Bu savaşın etkileri on yıllar sürecek" ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE DENGELİ TUTUMUNU KORUYACAK"
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, açıklamasının devamında, "Gıda ve enerji güvenliğinden, jeopolitik dinamiklere ve bölgesel ittifaklara kadar her alanda yeni dengeler kurulacak. Türkiye bu kritik süreçte barış, istikrar, güvenlik ve adaleti tesis etmek için dengeli tutumunu koruyacak ve çok yönlü girişimlerini sürdürecek" ifadelerini kullandı.
Ukrayna krizi derinleşerek devam ediyor.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) April 13, 2022
Karşılıklı hatalar, yeni güç dengesi arayışları ve kısa vadeli çıkar hesapları, orta-uzun vadede büyük stratejik kayıplara ve insani dramlara neden olacak.
Yeni bir soğuk savaş dönemine girdik.
Bu savaşın etkileri on yıllar sürecek.
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