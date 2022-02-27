İbrahim Kalın'dan müzakere çağrısı: 'Derhal durdurulmalı'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Rus saldırıları derhal durdurulmalı ve ateşkes müzakerelerine başlanmalıdır" dedi.

cumhuriyet.com.tr
27 Şubat 2022 Pazar, 12:01
İbrahim Kalın'dan müzakere çağrısı: 'Derhal durdurulmalı'
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik sürdürdüğü askeri harekata ilişkin açıklamada bulundu.

Kalın Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Ukrayna savaşının dördüncü gününde Cumhurbaşkanımızın çağrısını yineliyoruz. Rus saldırıları derhal durdurulmalı ve ateşkes müzakerelerine başlanmalıdır. Haksız ve hukuksuz bu savaş karşısında Ukrayna halkının daha fazla acı çekmemesi için girişimlerimize devam edeceğiz" dedi. 




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