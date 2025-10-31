Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı İbrahim Özkan, gözaltına alındı. Peki, İbrahim Özkan kimdir? İbrahim Özkan kaç yaşında, nereli? İbrahim Özkan neden gözaltına alındı?

İBRAHİM ÖZKAN KİMDİR?

İbrahim ÖZKAN 1975 Trabzon Köprübaşı doğumludur. 1987 yılında hafızlık icazetini aldı. Endüstri Mühendisliği alanında lisans eğitimini tamamladı. Yangın ve Afet Yönetimi alanında yerleşik ve devam etmekte olan çalışmalar oldu. Türkiye Yangınla Mücadele Vakfı, Trabzonlu İş İnsanları ve Bürokratları Derneği ile BNU Bizim Neslin Uşakları Derneği üyesidir.

İBRAHİM ÖZKAN'IN HAYATI VE KARİYERİ

Özkan, 2009 ve 2014 yıllarında yapılan mahalli idareler seçimlerinde MHP Sancaktepe Belediye Başkan adayı oldu. 2017 yılında İyi Parti Sancaktepe kurucu ilçe başkanı olarak görev yaptı. 2019 yerel seçimlerinde Sancaktepe ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB Bağımsız Meclis Üyesi olmuştur. İBB Başkan Danışmanı olarak görevine devam etmekte olan İbrahim Özkan ayrıca Trabzonspor kongre üyesidir. ÖZKAN profesyonel futbol oynamış, yelken sporu ve dalgıçlık yapmıştır. Evli ve iki kız çocuğu babasıdır. Özkan İngilizce, Almanca ve Arapça bilmektedir.