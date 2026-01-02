İbrahim Tatlıses’ten kırmızı bültenle aranan Galip Öztürk’e Batum ziyareti

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Tatlıses, cinayete azmettirme suçundan müebbet hapis cezası kesinleşince Gürcistan’a kaçan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Metro Turizm’in sahibi Galip Öztürk’ü ziyaret etti.

"KARDEŞİM" NOTUYLA PAYLAŞTI

Ziyareti bizzat kendi hesabından duyuran Tatlıses, firari iş insanıyla olan karesine şu notu düştü:

“Galip Öztürk kardeşimi Batum’da evinde ziyaret ettim… Çocukları ile birlikte iyi seneleri olsun inşallah.”

GALİP ÖZTÜRK KİMDİR?

Hakkında Türkiye’ye iade talebi bulunan Galip Öztürk, 1996 yılında İstanbul Beyoğlu’nda öldürülen Kuvvet Köseoğlu cinayetinin “azmettiricisi” olarak yargılandı. Yerel mahkemenin verdiği müebbet hapis cezası 2018 yılında Yargıtay tarafından onandı. Cezanın infazı için teslim olması gereken Öztürk, kararın ardından yurt dışına kaçtı. Türkiye’nin talebiyle hakkında kırmızı bülten çıkarılan Öztürk’ün, bir süredir Gürcistan’ın Batum kentinde yaşadığı ve burada devasa otel ile AVM yatırımları yaptığı biliniyor.