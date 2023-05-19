2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

İç Anadolu Bölgesi için 'gök gürültülü sağanak' uyarısı

İç Anadolu Bölgesi'nde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

AA
Yayınlanma: 19.05.2023 - 11:44
İç Anadolu Bölgesi için 'gök gürültülü sağanak' uyarısı
Abone Ol google-news

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanağın, İç Anadolu'nun güney doğusu, Konya'nın güney ve doğusu, Karaman, Niğde, Kayseri, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Ankara'nın kuzey ve doğusu, Çorum ve Tokat çevreleri ile Kastamonu'nun güney, Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.


İç Anadolu sağanak kuvvetli sağanak sağanak yağış gök gürültüsü meteoroloji meteoroloji genel müdürlüğü

İlgili Haberler

18 Mayıs 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

18 Mayıs 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den Güneydoğu illerine kritik uyarı: Suriye ve Irak üzerinden gelecek...

Meteoroloji'den Güneydoğu illerine kritik uyarı: Suriye ve Irak üzerinden gelecek...
19 Mayıs 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

19 Mayıs 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

En Çok Okunan Haberler