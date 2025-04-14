İç çamaşırı kargolarında açılmış paket sorunu devam ediyor
Son bir yıldır internet üzerinden bir iç çamaşır markasının kargolarının açıldığı gündeme geliyor. Sosyal medya üzerinden paketlerin açılmasının devam ettiğini belirten kadınlar bu durumdan tedirgin olduklarını dile getirdi.
Kadına şiddet ve taciz önlenemiyor, sorun her geçen gün daha da artıyor. İktidar ise 2025 yılını “aile yılı” ilan etti ancak kadınların hissettikleri güvensizlik son bulmuyor.
Yaşanan sorunla ilgili Cumhuriyet'e konuşan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Uzmanı Avukat Süreyya Kardelen Yarlı, “Bu sorun 1 buçuk yıl önce gündeme geldiğinde, bu firmalar paketlere ‘Bu kutuyu ilk siz açıyorsunuz’ etiketi yapıştırıp beyaz poşet kullanmaya başladı. Ancak bu önlem de işe yaramadı ve tüketicilere paketler açılmış şekilde ulaşmaya devam etti. Kargo görevlileri, sistemden paketin içeriğini ve göndericisini görebiliyor. Bu da alınan önlemleri etkisiz kılıyor. Sosyal medyada bu durumu üretici firmanın reklam amacıyla yaptığı iddiaları dolaşsa da, Türkiye’de kadın hakları bu kadar gündemdeyken bunu reklam amaçlı yaptıklarını düşünmüyorum. Asıl sorumluluk, kargo şirketlerinde ve teslimat sürecindeki çalışanlarda. Büyük ihtimalle paketlere, araçlara yükleyenler değil, teslim edenler müdahale ediyor” dedi.
Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu ise, “İnternet üzerinden sipariş veren, çoğunlukla kadın tüketicilerden gelen şikâyetlere göre, özellikle iç çamaşırı üreten ve satan firmalara ait kargo paketleri alıcısına hasarlı, açık veya yırtık olarak teslim ediliyor. Bu durumla karşılaşan tüketiciler ya kargo paketini hiç teslim almasın ya da durumu tutanakla belgeleyip mümkünse fotoğrafını çekerek teslim alsın. Ardından firmayı bilgilendirsin ve ürünün bedelini geri talep ediyorsa iadesini istesin. Talepleri kabul görmezse, tüketiciler e-Devlet üzerinden tüketici hakem heyetlerine ücretsiz başvurabilir. Başvuruda, ürünün ambalajının açık geldiğini, bunun hijyen açısından uygun olmadığını ve ayıplı ürün sayılarak bedel iadesi istediklerini belirtebilirler” ifadelerini kullandı.
Uzmanlar, bu durumla karşılaşan tüketicilere şunları öneriyor:
- Paket açılmış halde geldiyse, mutlaka fotoğraf ve video ile belgeleyip kargoyu kabul etmemek.
- Belgeleri kullanarak kargo görevlisini taşıyıcı firmaya şikâyet etmek veya en yakın karakola başvurmak.
- Ürün alınan firmaya yazılı bildirimde bulunarak kargo şirketleriyle ilişkilerinin gözden geçirilmesini talep etmek.
- Gerekirse tüketici mahkemesine başvurarak tazminat talep etmek.
- Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na (TİHEK) başvurarak, kadınlara yönelik cinsiyet ayrımcılığı yapıldığı gerekçesiyle şikâyette bulunmak.
- Ticaret Bakanlığı’na tüketici şikâyeti oluşturmak.
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