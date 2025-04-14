İç çamaşırı kargolarında açılmış paket sorunu devam ediyor

Yayınlanma: 14.04.2025 - 15:01

Güncelleme: 14.04.2025 - 15:09

Kadına şiddet ve taciz önlenemiyor, sorun her geçen gün daha da artıyor. İktidar ise 2025 yılını “aile yılı” ilan etti ancak kadınların hissettikleri güvensizlik son bulmuyor.

Yaşanan sorunla ilgili Cumhuriyet'e konuşan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Uzmanı Avukat Süreyya Kardelen Yarlı, “Bu sorun 1 buçuk yıl önce gündeme geldiğinde, bu firmalar paketlere ‘Bu kutuyu ilk siz açıyorsunuz’ etiketi yapıştırıp beyaz poşet kullanmaya başladı. Ancak bu önlem de işe yaramadı ve tüketicilere paketler açılmış şekilde ulaşmaya devam etti. Kargo görevlileri, sistemden paketin içeriğini ve göndericisini görebiliyor. Bu da alınan önlemleri etkisiz kılıyor. Sosyal medyada bu durumu üretici firmanın reklam amacıyla yaptığı iddiaları dolaşsa da, Türkiye’de kadın hakları bu kadar gündemdeyken bunu reklam amaçlı yaptıklarını düşünmüyorum. Asıl sorumluluk, kargo şirketlerinde ve teslimat sürecindeki çalışanlarda. Büyük ihtimalle paketlere, araçlara yükleyenler değil, teslim edenler müdahale ediyor” dedi.

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu ise, “İnternet üzerinden sipariş veren, çoğunlukla kadın tüketicilerden gelen şikâyetlere göre, özellikle iç çamaşırı üreten ve satan firmalara ait kargo paketleri alıcısına hasarlı, açık veya yırtık olarak teslim ediliyor. Bu durumla karşılaşan tüketiciler ya kargo paketini hiç teslim almasın ya da durumu tutanakla belgeleyip mümkünse fotoğrafını çekerek teslim alsın. Ardından firmayı bilgilendirsin ve ürünün bedelini geri talep ediyorsa iadesini istesin. Talepleri kabul görmezse, tüketiciler e-Devlet üzerinden tüketici hakem heyetlerine ücretsiz başvurabilir. Başvuruda, ürünün ambalajının açık geldiğini, bunun hijyen açısından uygun olmadığını ve ayıplı ürün sayılarak bedel iadesi istediklerini belirtebilirler” ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, bu durumla karşılaşan tüketicilere şunları öneriyor: