İç çamaşırında uyuşturucu bulunan kadın ve erkek arkadaşı tutuklandı
Kütahya’da durdurulan otobüste yolcu olarak bulunan ve sütyeninin içine dikilmiş vaziyette, 196,98 gram bonzai ham maddesi ele geçirilen kadın ve erkek arkadaşı tutuklandı.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu şüphe üzerine çevreyolu üzerinde durdurulan yolcu otobüsündeki D.G. (22) isimli kadının el çantası içerisinde bulunan sütyeninin içine dikilmiş vaziyette 2 parça toplamda 196,98 gram bonzai hammaddesi ele geçirilmiştir.
ERKEK ARKADAŞI DA TUTUKLANDI
Gözaltına alınan D.G. ve birlikte seyahat ettiği erkek arkadaşı Y.S. (32) emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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