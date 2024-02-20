İç çamaşırında uyuşturucu bulunan kadın ve erkek arkadaşı tutuklandı

Kütahya’da durdurulan otobüste yolcu olarak bulunan ve sütyeninin içine dikilmiş vaziyette, 196,98 gram bonzai ham maddesi ele geçirilen kadın ve erkek arkadaşı tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 20.02.2024 - 07:58
İç çamaşırında uyuşturucu bulunan kadın ve erkek arkadaşı tutuklandı
Abone Ol google-news

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu şüphe üzerine çevreyolu üzerinde durdurulan yolcu otobüsündeki D.G. (22) isimli kadının el çantası içerisinde bulunan sütyeninin içine dikilmiş vaziyette 2 parça toplamda 196,98 gram bonzai hammaddesi ele geçirilmiştir.

ERKEK ARKADAŞI DA TUTUKLANDI

Gözaltına alınan D.G. ve birlikte seyahat ettiği erkek arkadaşı Y.S. (32) emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kütahya haberleri iç çamaşırı haberleri uyuşturucu haberleri

İlgili Haberler

TIR'ın yakıt deposunda 20 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 1 gözaltı

TIR'ın yakıt deposunda 20 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 1 gözaltı
Antalya’da yolcu yastığına saklı 6 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Antalya’da yolcu yastığına saklı 6 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
Uyuşturucu kaçakçısının 75 yaşındaki soyguncu babası

Uyuşturucu kaçakçısının 75 yaşındaki soyguncu babası
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Hakkında soruşturma başlatılan Feyza Altun Cumhuriyet'e konuştu: 'Şeriat din değil politik rejimdir'

Hakkında soruşturma başlatılan Feyza Altun Cumhuriyet'e konuştu: 'Şeriat din değil politik rejimdir'
İptal edildiği iddia edilmişti: Süper Kupa hakkında resmi açıklama yapıldı!

İptal edildiği iddia edilmişti: Süper Kupa hakkında resmi açıklama yapıldı!
Hakkında soruşturma başlatılan Feyza Altun Cumhuriyet'e konuştu: 'Şeriat din değil politik rejimdir'

Hakkında soruşturma başlatılan Feyza Altun Cumhuriyet'e konuştu: 'Şeriat din değil politik rejimdir'
‘Eros’un katili İbrahim Keloğlan hakkında mahkeme gerekçeli kararını açıkladı!

‘Eros’un katili İbrahim Keloğlan hakkında mahkeme gerekçeli kararını açıkladı!
Kılıçdaroğlu’ndan sert yanıt: ‘Erdoğan’a mecbur değilsiniz’

Kılıçdaroğlu’ndan sert yanıt: ‘Erdoğan’a mecbur değilsiniz’
Göğüslerini beğenmediğini söylemişti… Sydney Sweeney dikkat çeken dekoltesiyle kırmızı halıda

Göğüslerini beğenmediğini söylemişti… Sydney Sweeney dikkat çeken dekoltesiyle kırmızı halıda
'Şevki Yılmaz beni ilgilendirmez' demişti... İlber Ortaylı'dan o düğüne ilişkin yeni açıklama: 'Açık bir Atatürk düşmanlığı'

'Şevki Yılmaz beni ilgilendirmez' demişti... İlber Ortaylı'dan o düğüne ilişkin yeni açıklama: 'Açık bir Atatürk düşmanlığı'
Beşiktaş evinde hata yapmadı!

Beşiktaş evinde hata yapmadı!