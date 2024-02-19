TIR'ın yakıt deposunda 20 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 1 gözaltı
Edirne’deki Kapıkule Sınır Kapısı’nda bir TIR'ın yakıt deposunda 20 kilo 117 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından Kapıkule Sınır Kapısı’na yurt dışından gelen bir TIR'da dedektör köpeği destekli arama yapıldı.
Yapılan aramada yakıt deposunun gizli bölmesinde 33 paket içerisinde 16 kilo 550 gram uyuşturucu hammaddesi, 3 kilo 450 gram kokain ve 17 gram skunk olmak üzere toplamda 20 kilo 117 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Göz Atın
Olayla ilgili TIR şoförü gözaltına alındı.
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