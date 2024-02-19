Uyuşturucu kaçakçısının 75 yaşındaki soyguncu babası

Yayınlanma: 19.02.2024 - 15:50

Güncelleme: 19.02.2024 - 15:51

İtalya'nın başkenti Roma'da postanelerde düzenledikleri soygunlarla tanınan çetenin üyeleri yakalandı.

60'lı ve 70'li yaşlarında hırsızlardan oluştuğu belirtilen çetenin "Alman" lakaplı lideri Italo De Witt de, gözaltına alınanlar arasında.

BUGÜNKÜ 210 MİLYON LİRA İLE BANKADAN ÇIKTI

75 yaşındaki De Witt, 1990'ların ortasında İspanyol Merdivenleri yakınlarındaki bir bankaya düzenlediği soygun ile ünlenmişti.

1995 yılında "zarif kıyafetler giyen" De Witt, öğle arasında Credito Italiano bankasına girerek 15 personeli rehin almıştı. De Witt, bugün 210 milyon TL'ye denk gelen para ile bankadan çıkmıştı.

Italo De Witt, uyuşturucu kaçakçısı Claudio de Witt'in de babası.

Uyuşturucu kaçakçısı Claudio de Witt, 2011 yılında düzenlenen operasyon ile İspanya'dan İtalya'ya kaçırılan 30 kg kokain kaçakçılığını organize ettiği gerekçesiyle 12 hapis cezasına çarptırılmıştı.

The Guardian, soygunların gerçekleştirilmesinden sorumlu kişinin 68 yaşındaki bir çete üyesi olduğunu olduğunu, 66 yaşındaki üyenin ise hedef alınan postanelerin anahtarlarını kopyalamakla görevli olduğunu aktardı. Bazı soygunlarda ise, 50'li yaşlarının başındaki iki 'duvarcının' erişimi kolaylaştırmak için duvarlarda delikler açtığı belirtildi.

Soruşturma sonucunda De Witt ve iki suç ortağı dört yıl hapis cezasına çarptırıldı. Suç işlenmesini kolaylaştırmakla suçlanan gruptan 3 kişi daha hakkında çeşitli önleyici tedbirler uygulandı.

"PROSTAT SORUNU NEDENİYLE SOYGUN SUYA DÜŞTÜ"

Çete son olarak, geçtiğimiz yılın mayıs ayında düzenlenen bir soygundan sorumlu tutuldu. San Giovanni bölgesinde bir postaneyi soyan çetenin, yaklaşık 200 bin euro çaldığı ileri sürüldü.

La Repubblica gazetesi, başka bir soygunun ise "prostat sorunu nedeniyle suya düştüğünü" yazdı. Buna göre, idrarını tutamama sorunu yaşayan 66 yaşındaki çete üyesi prostat ameliyatı olduğu için planlanan operasyon iptal edildi.