Antalya’da yolcu yastığına saklı 6 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Antalya’da, boyuna takılan yolcu yastığında 6 kilo uyuşturucu madde ile yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 19.02.2024 - 15:54
Antalya’da yolcu yastığına saklı 6 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
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Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Antalya il Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi.

İl dışından uyuşturucu madde getiren B.İ., R.G. ve K.G. düzenlenen operasyonla yakaladı. Şüphelilerin valizlerinde yapılan aramada boyuna takılan seyahat yastıkları içerisine gizlenmiş 6 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi. 3 şüpheli çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanıp cezaevine gönderildi.


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