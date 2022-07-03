İç çamaşırlı video çekip gasbettiler: 3 kişiye tutuklama
Osmaniye'de ilişki için anlaştıkları erkeklere kadın iç çamaşırı giydirip, videoya çeken ardından silahla para ile eşyalarını gasbeden çeteye yönelik operasyonda 5 şüpheli, gözaltına alındı.
Gaziantep'ten Osmaniye'ye gelerek fuhuş vaadiyle kandırdıkları erkeklerin para, cep telefonu, kol saati ve banka kartlarını silah zoruyla gasbeden çeteye yönelik soruşturma başlatıldı.
Teknik ve fiziki takip başlatan Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, 100'ün üzerinde güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Kimlikleri belirlenen şüphelilerin adreslerine baskın yapan ekipler, A.K. isimli kadın ile A.Ş., T.Ö., V.Ş. ve M.Y.'yi gözaltına aldı.
5 ŞÜPHELİDEN 3'Ü TUTUKLANDI
Yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, bıçak, dansöz kıyafetleri, kadın iç çamaşırları, cep telefonları, kol saatleri ve bir miktar para ele geçirildi. Şüphelilerin, fuhuş için anlaştıkları erkekleri eve çağırıp, dansöz ve kadın iç çamaşırı giydirdikleri, daha sonra videoya çektikleri belirlendi. Şüphelilerin ayrıca erkek müşterileri silahla tehdit ederek para, cep telefonu, kol saati ve banka kartlarını gasbettikleri tespit edildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K., A.Ş. ve T.Ö. tutuklandı, V.Ş. ile M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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