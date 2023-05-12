İç Ege için sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Afyon, Uşak ve Denizli başta olmak üzere Batı Akdeniz’in iç kesimleri ve Konya’da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu ve oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundu.
Meteoroloji, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ve Konya’da gökgürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi yapılan son değerlendirmelere göre; yarın öğle saatlerinden itibaren Afyon, Uşak, Denizli’nin doğusu, Isparta ve Burdur çevreleri ile batı kesimleri başta olmak üzere Konya’da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirterek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundu.
En Çok Okunan Haberler
-
- 3 seçim kulisi
- 'Süleyman Soylu suç örgütünü savcılığa şikâyet ediyoruz'
- Erdoğan'dan Sinan Oğan'a telefon
- 'Millet'in gündemi seçim güvenliği!
- Görevdeki komutandan 'anayasaya' bağlılık konuşması
- Soylu YSK'yi çiğnedi
- Kılıçdaroğlu'ndan kaset ve şantaj açıklaması!
- Hande Fırat için harekete geçildi
- 'Seçim gecesi mesajına' Turkcell'den açıklama
- Kılıçdaroğlu, Reuters'a konuştu