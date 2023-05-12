İç Ege için sağanak uyarısı

Yayınlanma: 12.05.2023 - 12:25

Güncelleme: 12.05.2023 - 12:25

Meteoroloji, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ve Konya’da gökgürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi yapılan son değerlendirmelere göre; yarın öğle saatlerinden itibaren Afyon, Uşak, Denizli’nin doğusu, Isparta ve Burdur çevreleri ile batı kesimleri başta olmak üzere Konya’da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirterek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundu.