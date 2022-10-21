IC İçtaş'ın işçilerin ücretlerini ödemediği iddia edildi, yüzlerce işçi eylem yaptı

21 Ekim 2022 Cuma, 14:15

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat sahasında yine eylem vardı.

Kentin yerel haber sitelerinden Mersin Haber'in haberine göre, işçilerin zaman zaman işçiler yaptığı eylemlere bir yenisi daha eklendi. İddialara göre maaşlarını alamayan İçtaş çalışanları, haklarının verilmesini istedi.

Yüzlerce işçi, inşaat sahasında yürüyüş düzenleyip hep bir ağızdan "Yönetim istifa" sloganları attı.