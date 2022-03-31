İç sularda av yasağı başlıyor
Karadeniz'de yarından itibaren balık avı yasağı başlıyor. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, konuya ilişkin uyarılarda bulundu.
Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam iç sularda sazan, kadife, siraz, yayın, tatlı su kefali ve diğer balık türlerinin avlanma yasağının 1 Nisan itibarıyla başlayacağını hatırlattı.
AV YASAĞI 1 TEMMUZ'DA SONA ERECEK
Müdür Sağlam konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Av yasağının başlaması ile birlikte, balıkçılarımızın kayıklarını karaya çekmeleri zorunludur. Yasağın sona ereceği 1 Temmuz 2022 tarihine kadar balıkçı teknelerinin iç sulara açılmasıyla, gerek teknelerde gerekse kıyıda av araç ve gereçlerinin bulundurmasının da yasak çerçevesinde olduğu unutulmamalıdır. Yasakların başlangıç ve bitiş tarihi olan 1 Nisan ve 1 Temmuz tarihleri arasında, Samsun sınırları içerisinde bulunan Bafra Balık Gölleri Lagün Kompleksi, Karagöl, Akgöl- Simenit, Lâdik Gölü gibi doğal göllerimizin yanı sıra Derbent, Susuz, Altınkaya I ve II, Hasan Uğurlu ve Suat Uğurlu Baraj Göllerinde; il ve ilçe müdürlükleri su ürünleri kontrolörlerince denetimlerin yapılacağını unutmayalım” dedi.
İlgili Haberler
- Av yasağı kalktı, sezon açıldı: İşte cep yakan balık fiyatları
- Denizlerde av yasağının 1 Eylül'den itibaren kalkacak: Balıkçılara av yasakları uyarısı
- Karantina günlerinde av yasağı başladı
Video Haberler
- İYİ Parti'de bundan sonra ne olacak?
- 'Pencereleri ve kapıları sıkı sıkı kapatın'
- Uzmanlardan 'Çöl tozu' uyarısı
- İstanbul'da araçlarda çıkan yangın söndürüldü
- Sedat Peker ortaya çıktı: Eşi Özge Peker paylaştı
- Panelvan minibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü
- 'Kimsenin sözüne inanmıyoruz'
- Sultanbeyli’de araç kanala uçtu: 1 yaralı
- Yurtta çıkan kavgada 7 öğrenci yaralandı
- 'Öğretmenini tokatla'nın iç yüzü
En Çok Okunan Haberler
- James Webb Uzay Teleskobu, 'metan gazı' arayacak
- Gözdeki kızarıklığa dikkat!
- Kütahya'da Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
- Tek bacağıyla yüzlerce kilometre bisiklet sürüyor
- Bipolar kişileri 'damgalamak' hayatlarını etkiliyor
- Ramazan'da bağışıklığı artıran 11 besin önerisi
- 'Endometriozis' hastalığına 'erken teşhis' uyarısı
- TikTok, 'izleme geçmişi' özelliğini test ediyor
- Anne adaylarına 'oruç' uyarısı
- Su fiyatlarındaki artış başka arayışlara yönlendirdi