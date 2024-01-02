İcap nöbeti ücretleri hâlâ ödenmiyor

Yayınlanma: 02.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.01.2024 - 04:00

25 Ocak’ta verilen karar, 5 Kasım’da yürürlüğe girdi. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, AYM’nin kararına karşın çoğu kurumun 120 saatin üzerindeki icap nöbet ücretini ödemediğini söyledi. Çoğu kurumun, Sağlık Bakanlığı’ndan yapılacak resmi düzenlemeyi beklediğini kaydeden Yalçınkaya, “İdarenin, AYM’ye rağmen bir düzenlemeye gitmemesinden yola çıkarak icap nöbetini 120 saatle sınırlı tutmak, diğer saatlerde keyfi olarak nöbet dışı kurumlara çağırmak, 120 saat üzerini ödememek yeni hukuksuzluklara neden olacak gibi görünüyor” dedi.

Yalçınkaya, “Bakanlığın emekçilere tutturduğu icap nöbeti ve normal nöbetin temel nedeni kamuda sağlık emekçileri eksikliği. Eksikliğin temel nedeni bakanlıkken ve bunun karşılığında da çalışanlara icap nöbeti dayatırken bir yandan da icap nöbetinin 120, normal nöbetin 130 saat üzerini ödemem demek; ‘Alınterine el koyarım’ demek” ifadelerini kullandı.

