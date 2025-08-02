İçeride Memur-Sen, dışarıda KESK: Simit ayranlı protesto

Sözleşme görüşmeleri kapsamında dün hizmet kollarında ön müzakereler başladı. Geçtiğimiz günlerde koruyucu giyim malzemesi yardımlarının kart gibi nakdi olarak verilmesi sorun yaratmıştı. Sayıştay’ın “kamu zararı” tespitinin ardından yapılan bu yardımların kamudaki memurlardan tahsil edilmesi kararlaştırılmış ancak daha sonra Meclis’te yapılan yasal düzenleme ile bu personele “af” getirilmişti. Bu yılki görüşmelerde sendikaların tekliflerinde koruyucu giyim malzemesi yardımlarının “ayni” olarak verilmesi talep edildi. Bundan böyle bu yardımlar kart şeklinde nakdi olarak verilemeyecek.

TEKLİF 16 AĞUSTOS’TA

Görüşmelerde 6-7 Ağustos’ta genele ilişkin tekliflerin ön müzakeresi yapılacak. Hükümetin zam teklifini 16 Ağustos’ta vermesi bekleniyor. 11 hizmet kolundan sadece kültür ve sanat hizmetleri kolunda Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Türk Kültür Sanat-Sen yetkili bulunuyor. Bu hizmet kolu dışındaki 10 hizmet kolunda görüşmeleri Memur-Sen’e bağlı sendikalar yürütüyor. Görüşmelere bugün de devam edilecek.

DİYANET-SEN’İN TALEPLERİ

Diyanet ve vakıf hizmet kolunda yetkili sendika Memur-Sen’e bağlı Diyanet-Sen. Sendikanın taleplerinden bazıları şöyle: Din görevlilerine ödenen fazla çalışma ücretlerinin 8 kata çıkarılması; Ramazan ayında yapılan fazla çalışmalarda fiilen çalışmanın esnetilmesi, zorunlu izin hallerinin (hastalık ve ölüm vs) fiilen çalışmadan sayılması; din görevlilerinin hafta tatili gününün 2 gün olması; Kuran kursu öğreticilerinin öğretmen haklarından yararlandırılması; din görevlilerine yapılacak giyecek yardımının 10 kat artırımlı uygulanması; Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nda Diyanet personeline ikramiye ödenmesi.

‘ALTERNATİF’ MASA

KESK görüşmeler sürerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önüne “alternatif toplu sözleşme masası” kurdu. KESK üyeleri, “Sefalete teslim olmayacağız; Devlet güdümlü sendikaya hayır; İşçi, memur el ele, genel greve; İnsanca yaşamak istiyoruz; Mülakat emek hırsızlığıdır; Vergide, ücrette adalet istiyoruz” sloganları attı.

KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, Eti Maden işyerlerinde grevlerin ertelendiğine işaret ederek, “AKP’nin işçi düşmanı politikalarıyla bugüne kadar hafızalarımızda derin yaralar açtığını ancak bu derin yaralara karşı da mücadelemizi her geçen gün arttırarak sürdürdüğümüzü belirtmek istiyorum. Bu grev kararı işçi konfederasyonların yani işçilerin, emekçilerin yasal hakkıdır. Ertelenemez, gasp edilemez” dedi.

Özgür bir toplu sözleşme imzalamak için “grevin” yasal güvenceye alınması gerektiğini belirten Karagöz, hiçbir kamu emekçisinin maaşının yoksulluk sınırının altında kalmaması gerektiğini vurguladı. Karagöz, “Bunun için toplu sözleşme sürecinin başından beri maaşların yoksulluk sınırı olan 85 bin TL’nin üzerine çıkarılmasını talep ediyoruz. Ancak iktidar bu talebimize kulak tıkadı. Ocak 2026 itibarıyla en düşük kamu çalışanının maaşı 100 bin TL üzerine çıkarılmalıdır” dedi. Birinci dereceye gelen tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesini, gelir vergisinde ilk dilimin yüzde 15’ten yüzde 10’a düşürülmesini isteyen Karagöz, görevde yükselmelerde ve personel istihdamında mülakatın kaldırılması, liyakatın esas alınmasını talep etti.

EMEKLİNİN FERYADI

Alanda, sahada yaptıkları çalışmalarda kamu çalışanlarının büyük bir bölümünün utanarak ve sıkılarak “değerli başkanım, çocuklarımız üniversitede okuyor. Seneye 65’imi dolduruyorum. Emekli olduğumda çocuklarımızı okutamayacak mıyız” diye sorduklarını belirten Karagöz, “İşte kamu çalışanlarına, kamu emeklilerine açlık, yoksulluk, sefaleti yaşatanları burada alkışlarımızla, ıslıklarımızla, zılgıtlarımızla bir kez daha protesto edelim” dedi.

‘SİMİTLİ, AYRANLI’ PROTESTO

Devlet Memurları Sendikası da simit ve ayranlarla bakanlık önünde protesto gösterisi düzenledi. Devlet Memurları Sendikası Genel Başkanı Tuncay Cengiz, elinde simit ve ayran tutarak yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Devletimizin memurlara vermiş olduğu yemek yardımı maalesef bugünlerde sadece bir simit ve bir ayran alabilecek durumda. Bu anlamda bizler de basın açıklamamıza katılan kamu çalışanlarımıza öğle yemeği olarak bir simit ve bir ayran ikram ediyoruz. İçinde bulunduğumuz durum bu. Yemek yardımımızın karşılığı bu. Giyecek yardım olarak verilen 90 lira. 90 lira parayla sizler bir iç giyim malzemesi dahi, çorap dahi alabilme imkânına sahip değilsiniz. Dolayısıyla bizler hem güncel yiyecek yardımı hem de güncel bir giyim yardımının memurlara verilmesini istiyoruz.”