İçine taş sıkıştırılarak atılan kartopu, tramvayın camını kırdı: Belediyeden sitem dolu paylaşım

Yayınlanma: 23.02.2025 - 00:19

Güncelleme: 23.02.2025 - 00:19

Samsun’da kartopu eğlencesine gölge düştü.

Eğlence sırasında içine taş konulan kartopu, raylardaki tramvaya atıldı. Aracın ön camına isabet eden kartopu, camın kırılmasına neden oldu. Servis dışı kalan tramvay, depoya çekildi.

"SÖZDE EĞLENCE İÇİN..."

Samsun Büyükşehir Belediyesi, yaptığı sitem dolu paylaşımla olayı duyurdu. Paylaşımda, "Hepimiz çocuklar gibi sevinelim, kartopuyla eğlenelim kabul. Ama kartopunun içine taş sıkıştırıp tramvaya atılınca çok da eğlencelik bir durum kalmıyor. Ne yazık ki tramvay camımıza atılan kartopu nedeniyle aracımızın camı kırılmış ve depoya çekilmiş durumda. Bir süre şehrimize hizmet veremeyecek. Sözde eğlence için bir tane ‘servis dışı’mız var maalesef" denildi.