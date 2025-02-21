AKP’li belediye, CHP’li İzmit Belediyesi’nin çorba dağıtımını engelledi

Yayınlanma: 21.02.2025 - 17:22

Güncelleme: 21.02.2025 - 17:22

CHP’li İzmit Belediyesi ekiplerinin, Başiskele sınırları içerisinde bulunan bir caminin önünde çorba dağıtımı, belediye görevlilerince engellendi. Cami bölgesini ablukaya alan AKP’li Başiskele Belediyesi zabıta ekipleri “Burada organizasyon yapamazsınız, yasak” diyerek alandan uzaklaştırdı.

T24'ün haberine göre; İzmit Belediyesi’nin Cuma namazı sonrası çorba dağıtacağını öğrenen AKP’li Başiskele Belediyesi Zabıta ekipleri bölgeyi abluka altına alarak, çorba dağıtımını engelledi. “Burada organizasyon yapamazsınız, yasak” denilerek engellenen İzmit Belediyesi ekipleri dağıtım yapamadan geri döndü.

"FATMA KAPLAN HÜRRİYET KORKUSUDUR"

Başiskele Belediyesi’nin engellemesine tepki gösteren İzmit Belediye Basın Danışmanı Cem Şakoğlu, “Başka belediyelerin sınırları içerisindeki camiye girmek, o camilerin önünde vatandaşa sıcak çorba, kek, limonata gibi şeyler dağıtmak ne zamandan bu yana başka belediyelere yasaklandı? Bu yasağı kim koydu? Çünkü bu yasal bir şey değilse sadece tek bir adı vardır ki o da ‘Fatma Kaplan Hürriyet korkusudur’. Yoksa İzmit Belediyesi düşman bir ülkenin belediyesi, Fatma Kaplan Hürriyet de düşman güçlerinin oylarıyla seçilen bir belediye başkanı falan değil” dedi.