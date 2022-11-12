İçişleri: Ağrı ve Iğdır'da 'Uzman Çavuş Dursun Pampal Operasyonu' başlatıldı
Ağrı ve Iğdır'da, 1017 personelin katılımıyla 'Eren Abluka Sonbahar- Kış-12 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Dursun Pampal Operasyonu' başlatıldı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Ağrı ve Iğdır'da 'Eren Abluka Sonbahar- Kış-12 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Dursun Pamal Operasyonu' başlatıldı.
1017 PERSONEL TİM GÖREV ALDI
Operasyon, Ağrı-Doğubayazıt-Büyük Ağrı Dağı ve Iğdır-Aralık-Küçük Ağrı Dağı bölgelerini kapsıyor.
Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; jandarma özel operasyon, jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 1017 personel tim görev aldı.
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren- Abluka Sonbahar-Kış' operasyonlarının halkın desteği ile kararlı olarak başarıyla sürdürüldüğü belirtildi.
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