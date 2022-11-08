Gaziantep'te 'kaçak silah' imalatına yönelik operasyon: 2 kişi yakalandı
Gaziantep'te kaçak silah imalatına yönelik operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı silah imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
SİLAHLARA EL KONULDU
Bu kapsamda Etiler Mahallesi'ndeki bir ikamete düzenlenen operasyonda, 6 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 47 fişek, 8 şarjör ile silah parçaları ve kuru sıkı tabancayı çevirmede kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.Y. ve S.K. Emniyet'e götürüldü.
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