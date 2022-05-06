İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı’dan ‘göçmen’ açıklaması: 'İsim isim sayarız'

06 Mayıs 2022 Cuma, 15:45

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Sözcüsü İsmail Çataklı, 'göçmen' sayısına ilişkin açıklamalarda bulundu. "Son aylarda resmi rakamları itibarsızlaştırmaya dönük bir kampanya ile karşı karşıyayız" diyen Çataklı, şöyle konuştu:

"Binlerce kişinin çalıştığı, pek çok dijital alt yapının, veri kayıt sistemlerinin olduğu kurumların paylaştığı resmi verilerin yerine, hiçbir bilimsel temeli olmayan, tamamen uydurma, hesabı kitabı olmayan, sosyal medyada gelişi güzel telaffuz edilen maksatlı sayılara itibar etmemiz isteniyor.

Bu işlerin sahada fiilen nasıl yürüdüğünü bilmeyen insanların, FETÖ ve PKK menşeli sosyal medya hesapların desteğiyle yaptıkları, kirli bir propaganda ve algı oyunundan başka bir şey değildir. Bunları özellikle bot hesaplarla gerçekleştiriyorlar. 30-40 tane hesap, bazen tek kişi tarafından yönetiliyor. Bot hesapların örgütsel dağılımına baktığımızda da yüzde 31’inin FETÖ yanlısı, yüzde 12’sinin de PKK/KCK yanlısı olduğunu görüyoruz.

Biz idare olarak Türkiye’de şu kadar göçmen var dediğimizde bunları isim isim sayabiliriz."