İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Halil Umut Meler'i ziyaret etti: Hastane çıkışı dikkat çeken çağrı!

Yayınlanma: 12.12.2023 - 12:14

Güncelleme: 12.12.2023 - 12:20

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğrayan Halil Umut Meler'i hastanede ziyaret etti.

Hastane çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ziyaret sırasında Meler ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini ilettiğini söyledi.

ÇAĞRI YAPTI

Yerlikaya açıklamasında tüm spor kamuoyuna çağrı yaparak, "Başta futbol olmak üzere tüm spor dallarında biz birliğimizi, beraberliğimiz, sevgimizi en güzel şekilde yansıtabileceğimiz şekilde bu spor müsabakalarını yapalım" dedi.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle:

"Değerli arkadaşlar, dün gece Ankaragücü - Rize maçından sonra yaşananlar bizler için, ülkemiz için, futbol camiamız için büyük bir üzüntüydü. Şiddetin her türlüsünü kınıyoruz ama Halil Umut Meler hakemimize yapılan o şiddet hepimizin tepkisini çekti. Şiddetle kınıyoruz. Gereği yapıldı. Sabah mahkeme kararlarını biliyorsunuz. Az önce kıymetli hakemimizi ziyaret ettim. Geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Bütün hakem camiamıza geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Temennimiz bir daha sporda hiçbir şekilde şiddettin olması. Biz hamaset için mi söylüyoruz, sporun birlik, beraberlik, kardeşlik olduğunu. Fair play'i niçin söylüyoruz. Karar hoşumuza gitmeyince başka bir şeye mi dönüşmemiz gerekiyor."

"ARTIK KONU MAHKEMEDE"

"Böyle enstantaneleri görmeyi hak ediyor muyuz biz. Artık konu mahkemede. Mahkeme süreci devam ediyor. Sizler de bizler de mahkemede neler olacağını göreceğiz. Adalete inanıyoruz.

Başhekimimiz bilgileri paylaştı. Sayın Cumhurbaşkanımız telefonla görüştü ziyaret sırasında hakemimizle. Süreci takip ettiğini söyledi. Geçmiş olsun dileklerini belirtti. Hakemimizle ilgili şu andaki durumuyla bilgileri de aldık. Başından itibaren süreci aziz milletimize aksettiren bütün basın mensuplarımızı da tebrik ediyorum.

Başta futbol olmak üzere tüm spor dallarında biz birliğimizi, beraberliğimiz, sevgimizi en güzel şekilde yansıtabileceğimiz şekilde bu spor müsabakalarını yapalım."

ERDOĞAN'IN GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığı'ndan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meler ile görüşmesine ilişkin açıklama geldi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler’i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Görüşmede Erdoğan, yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü ifade etti. Cumhurbaşkanı, olayın ardından ilgili bakanlara ivedilikle gerekenin yapılması talimatını verdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem hakem Meler’den hem de doktorlarından sağlık durumu ile ilgili son bilgileri aldı" denildi.