İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya rakamları açıkladı: Kaç Suriyeli ülkesine döndü?

Yayınlanma: 14.12.2024 - 15:03

Güncelleme: 14.12.2024 - 15:39

Suriyelilerin gönüllü geri dönüşlerinde azalma başladığı bildirildi. Türkiye’nin mevcut politikası, dönüşleri gönüllülük ve onurluluk esasına dayandırırken diğer yandan prosdedürleri kolaylaştırıyor. Peki Esad rejiminin yıkılması sonrasında kaç Suriyeli ülkesine döndü?

BBC Türkçe'den Fundanur Öztürk'ün haberine göre; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son birkaç gün içerisinde, günlük ortalama 1100 ila 1150 Suriyelinin gönüllü geri dönüş yaptığını açıkladı.

Bir bakanlık yetkilisi, “Açıkçası geri dönüşlerde akın akın, abartılı bir rakam yok. Suriye’deki güvenlik arttıkça geri dönüş sayısının artacağını düşüyoruz. Bekleyip görmek lazım” dedi.

BM: GİT VE GÖR ZİYARETİNE İZİN VERİLSİN

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), geri dönüşlerin güvenli ve gönüllü şekilde gerçekleşmesini savunuyor. UNHCR’ın yayımladığı bilgilendirme notunda, mültecilerin dönüş kararlarını sağlıklı bir şekilde verebilmeleri için "git ve gör" ziyaretlerine izin verilmesi gerektiği ifade ediliyor.