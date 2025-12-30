İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yılbaşı tedbirlerini açıkladı: 325 bin 267 personel görevlendirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yılbaşında 12 bin 687 uygulama noktası oluşturulduğunu, 298 bini asayiş, 27 bini trafik alanında 325 bin 267 personelin görevlendirildiğini bildirdi.
Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada bugün itibarıyla başlayan tedbirlerin 2 Ocak 2026'ya kadar süreceğini kaydetti.
Ülke genelinde düzenlenen operasyonlar hakkında da bilgi veren Yerlikaya, son 1 ayda hapis yakalaması olan 19 bin 616 şahsın yakalandığını bildirdi.
"TOPLAM 19 BİN 616 HAPİS YAKALAMASI OLAN ŞAHIS YAKALANDI"
Yerlikaya, şu bilgileri verdi:
YILBAŞI SÜRECİNE İLİŞKİN ALINAN TEDBİRLERİMİZ
İçişleri Bakanlığı olarak; Başta Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarımız, Sahil Güvenlik Komutanlığımız, Göç İdaresi Başkanlığımız ve AFAD olmak üzere, tüm birimlerimizle yılbaşı sürecine ilişkin ülkemiz genelinde tedbirlerimizi aldık.
Tedbirlerimiz 30 Aralık 2025 – 2 Ocak 2026 tarihleri arasında 4 gün boyunca kesintisiz şekilde uygulanacaktır. Bu 4 günlük uygulamaya yönelik hazırlık ve çalışmalarımız son 1 aydır aralıksız sürmektedir.
Bu kapsamda;
- İnancımızı istismar ederek şiddeti meşrulaştırmaya çalışan terör yapılanmalarına karşı operasyonlarımız devam etmektedir.
- Ülkemiz genelinde düzenlediğimiz operasyonlarla, son 1 ayda 306 bin litre kaçak ve sahte alkol ele geçirilmiş, 816 şüpheliye işlem yapılmıştır.
- Uyuşturucuyla mücadele kapsamında son 1 ayda, 3 bin 406 şahıs tutuklanmış; 3,5 ton uyuşturucu madde ile 14 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirilmiştir.
- Yine son 1 ayda, 2 bin 708’i hırsızlık, 297’si kasten öldürme, 433’ü cinsel suçlar ve 3 bin 218’i narkotik suçlar olmak üzere diğer suçlarla birlikte toplam 19 bin 616 hapis yakalaması olan şahıs yakalanmıştır.
Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca yeni yıl tedbirlerimizi uyguladığımız 4 gün boyunca:
- 12 bin 687 uygulama noktası oluşturulmuştur.
- Toplam 325 bin 267 personelimizi görevlendirilmiştir. Bunların 298 bini asayiş, 27 bini trafik alanında görev yapacaktır.
- 34 bin 71’i asayiş; 9 bin 997 trafik olmak üzere toplam 44 bin 68 ekibimiz sahada görevlerini ifa edecektir.
- 720 hava ve 238 deniz unsurumuz ile
- 430 dedektör köpeğimiz sahada aktif olarak bulunacaktır.
Güvenlik birimlerimizi, güçlü bir teknolojik altyapıyla da destekliyoruz.
- 31 bin 424 KGYS noktası ve 107 bin 423 kamera,
- 4 bin 366 Plaka Tanıma Sistemi Noktası ve 15 bin 539 PTS kamerası,
- 1.064 Mobil Plaka Tanıma Sistemi,
- 6 bin 708 yüz tanıma kamerası sistemde aktif olarak kullanılmaktadır.
- Ayrıca trafik ve asayişte görevli 115 bin 854 kolluk görevlimizde yaka kamerası bulunacaktır.
Yılbaşı gecesi ve takip eden günlere ilişkin AFAD Başkanlığımız, her zaman olduğu gibi 7/24 esasına göre görev planlamasını yapmıştır.
- 81 İl AFAD Müdürlüğümüze ve 20 Birlik Müdürlüğümüze “hazır durumda” olun mesajı geçilmiştir.
- Yılbaşı gecesi 81 ilimizde ve birliklerimizle toplam 1.410 personel ve 396 araç görev yapacaktır.
Yılbaşı tedbirleri kapsamında Göç İdaresi Başkanlığımız, düzensiz göçle mücadelede tedbirlerini en üst seviyeye çıkarmıştır.
- 81 ilimizdeki 375 Mobil Göç Noktası Aracımız 22 Aralık 2025 itibarıyla 7/24 esasına göre faaliyete geçmiştir. 4 bin 575 personelimiz 10 gün boyunca görevlerini kesintisiz sürdürecektir.
- Şehir merkezlerindeki yoğun bölgelerde,
- Şehirlerin giriş çıkışlarındaki uygulama noktalarında,
- Otobüs terminalleri, tren garları ve havalimanlarında,
- Parklar, bahçeler ve sahillerde kontrollerimiz devam etmektedir.
2026 yılının ülkemize; milletimize, sağlık, huzur ve esenlik; başta Gazze olmak üzere tüm mazlum coğrafyalara barış getirmesini temenni ediyoruz.
