İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yılbaşı tedbirlerini açıkladı: 325 bin 267 personel görevlendirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yılbaşında 12 bin 687 uygulama noktası oluşturulduğunu, 298 bini asayiş, 27 bini trafik alanında 325 bin 267 personelin görevlendirildiğini bildirdi.

Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada bugün itibarıyla başlayan tedbirlerin 2 Ocak 2026'ya kadar süreceğini kaydetti.

Ülke genelinde düzenlenen operasyonlar hakkında da bilgi veren Yerlikaya, son 1 ayda hapis yakalaması olan 19 bin 616 şahsın yakalandığını bildirdi.

"TOPLAM 19 BİN 616 HAPİS YAKALAMASI OLAN ŞAHIS YAKALANDI"

Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

YILBAŞI SÜRECİNE İLİŞKİN ALINAN TEDBİRLERİMİZ

İçişleri Bakanlığı olarak; Başta Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarımız, Sahil Güvenlik Komutanlığımız, Göç İdaresi Başkanlığımız ve AFAD olmak üzere, tüm birimlerimizle yılbaşı sürecine ilişkin ülkemiz genelinde tedbirlerimizi aldık.

Tedbirlerimiz 30 Aralık 2025 – 2 Ocak 2026 tarihleri arasında 4 gün boyunca kesintisiz şekilde uygulanacaktır. Bu 4 günlük uygulamaya yönelik hazırlık ve çalışmalarımız son 1 aydır aralıksız sürmektedir.

Bu kapsamda;

İnancımızı istismar ederek şiddeti meşrulaştırmaya çalışan terör yapılanmalarına karşı operasyonlarımız devam etmektedir.

Ülkemiz genelinde düzenlediğimiz operasyonlarla, son 1 ayda 306 bin litre kaçak ve sahte alkol ele geçirilmiş, 816 şüpheliye işlem yapılmıştır.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında son 1 ayda, 3 bin 406 şahıs tutuklanmış; 3,5 ton uyuşturucu madde ile 14 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirilmiştir.

Yine son 1 ayda, 2 bin 708’i hırsızlık, 297’si kasten öldürme, 433’ü cinsel suçlar ve 3 bin 218’i narkotik suçlar olmak üzere diğer suçlarla birlikte toplam 19 bin 616 hapis yakalaması olan şahıs yakalanmıştır.

Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca yeni yıl tedbirlerimizi uyguladığımız 4 gün boyunca:

12 bin 687 uygulama noktas ı oluşturulmuştur.

Toplam 325 bin 267 personelimizi g örevlendirilmi ştir. Bunların 298 bini asayiş, 27 bini trafik alanında g örev yapacakt ır.

34 bin 71’i asayi ş; 9 bin 997 trafik olmak üzere toplam 44 bin 68 ekibimiz sahada görevlerini ifa edecektir.

720 hava ve 238 deniz unsurumuz ile

430 dedekt ör köpe ğimiz sahada aktif olarak bulunacaktır.

Güvenlik birimlerimizi, güçlü bir teknolojik altyapıyla da destekliyoruz.

31 bin 424 KGYS noktas ı ve 107 bin 423 kamera,

4 bin 366 Plaka Tan ıma Sistemi Noktası ve 15 bin 539 PTS kamerası,

1.064 Mobil Plaka Tan ıma Sistemi,

6 bin 708 y üz tan ıma kamerası sistemde aktif olarak kullanılmaktadır.

Ayr ıca trafik ve asayişte g örevli 115 bin 854 kolluk görevlimizde yaka kameras ı bulunacaktır.

Yılbaşı gecesi ve takip eden günlere ilişkin AFAD Başkanlığımız, her zaman olduğu gibi 7/24 esasına göre görev planlamasını yapmıştır.

81 İl AFAD M üdürlü ğ ümüze ve 20 Birlik Müdürlü ğ ümüze “haz ır durumda” olun mesajı ge çilmi ştir.

Y ılbaşı gecesi 81 ilimizde ve birliklerimizle toplam 1.410 personel ve 396 ara ç görev yapacakt ır.

Yılbaşı tedbirleri kapsamında Göç İdaresi Başkanlığımız, düzensiz göçle mücadelede tedbirlerini en üst seviyeye çıkarmıştır.

81 ilimizdeki 375 Mobil G öç Noktas ı Aracımız 22 Aralık 2025 itibarıyla 7/24 esasına g öre faaliyete geçmi ştir. 4 bin 575 personelimiz 10 g ün boyunca görevlerini kesintisiz sürdürecektir.

Şehir merkezlerindeki yoğun b ölgelerde,

Şehirlerin giriş ç ıkışlarındaki uygulama noktalarında,

Otob üs terminalleri, tren garlar ı ve havalimanlarında,

Parklar, bah çeler ve sahillerde kontrollerimiz devam etmektedir.

2026 yılının ülkemize; milletimize, sağlık, huzur ve esenlik; başta Gazze olmak üzere tüm mazlum coğrafyalara barış getirmesini temenni ediyoruz.