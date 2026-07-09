İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: NATO Zirvesi tedbirlerini abartmadık

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 24 TV'de katıldığı canlı yayında bakanlığın çalışmaları ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara başta olmak üzere Türkiye'de alınan güvenlik önlemlerine ilişkin konuşan Bakan Çiftçi, 56 bin polisin ve jandarmanın sahada etkin görev yaptığını söyledi.

Güvenlik çalışmalarının aylar öncesinden başladığını aktaran Bakan Çiftçi, şöyle konuştu:

"Güvenlik tedbirlerimizde Ankara'yı merkeze alan, Ankara'nın çevresindeki illeri 1. kuşak iller olarak kabul ettik, onu çevreleyen illeri ve liman şehirlerimizi 2. kuşak olarak, sınır illerimizi ise 3. kuşak iller olarak belirledik. Bir ay öncesinden istihbarat ekiplerimiz, siber suçlarla mücadele ekiplerimiz, terörle mücadele ekiplerimiz çalışmalarına başladı. 15 gün kala farklı bir faza geçtik, tedbirlerimizi daha da artırdık. Son 72 saatte tedbirlerimiz zaten zirve yaptı. Bütün riskleri, olabilecek hadiseleri gözden geçirdik. Bakanlıklarda çalışan görevliler idareye izinli olarak kabul edildi.

Trafiği de bir anlamda seyrelttik. Vatandaşlarımız da bundan minimum derecede zarar görsünler diye. Bütün bu tedbirlerin neticesinde herhangi bir sorun olmadan zirveyi kazasız belasız atlattık. Ben Ankaralılara da teşekkür ediyorum. Çünkü hayatın olağan akışının bazen sekteye uğradığı da oldu, kapattığımız yollar oldu. Bundan dolayı da Ankaralıların da hoşgörüsüne sığınıyoruz."

"4 BİN 412 ARANAN ŞAHSI DA YAKALAMIŞ OLDUK"

Bakan Çiftçi, "Bu süreçte çok fazla gözaltı oldu. Biz anlayamadık. Arananlar mıydı onlar?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Güvenlik tedbirlerini artırınca mesela bizim hapis cezası alıp da aranan şahıslar vardı, sahada aradığımız kişiler vardı. Biz ifadeye gelmemekten dolayı mahkeme, savcılık ifadeye çağırmış, gelmemiş ve hakkında hapis cezası var, yakalanamamış bir türlü. Ankara'nın giriş çıkışlarında yapmış olduğumuz veya diğer birinci, ikinci, üçüncü kuşak illerde yapmış olduğumuz bu çalışmalarda 4 bin 412 şahsı da yakalamış olduk. Zirvenin bize böyle bir faydası daha oldu"

"TEDBİRLERİ ABARTMADIK"

"Tedbirler abartıldı mı?" sorusunu yanıtlayan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Tedbirleri abartmadık. Alınması gerektiği kadarıyla tedbir aldık. Çünkü biz daha önce NATO zirvelerini de başka ülkelerde yapılan NATO zirvelerini de inceledik. Ülkemizde biliyorsunuz 2004 yılında İstanbul'da bir NATO Zirvesi yapılmıştı. 22 yıl sonra bu kez Ankara'da zirve yapıldı. 36. NATO Zirvesi yapıldı. Örneğin geçen sene NATO Zirvesi Hollanda'da yapılmıştı. Hollanda'da yapılan NATO Zirvesi'nde 38 bin polis görev almıştı. Bizim ülkemiz coğrafi olarak Hollanda'dan daha büyük. Sınır illerimiz var.

Sınır illerimizde Suriye'deki durumu biliyorsunuz. Ukrayna-Rusya Savaşı dolayısıyla sınırlarımızdaki durum malum. Onun için abartmadık, alınması gerektiği kadarıyla tedbir aldık. Böyle önemli bir zirvede, dünyanın bütün gözlerinin olduğu, basın ordusunun takip ettiği zirvede en küçük hadise ülkemizin güvenli ülke imajını da olumsuz yönde etkileyebilirdi. Dolayısıyla böyle bir şeye mahal vermemek için abartmadan üzerimize düştüğü kadar tedbir aldık. Onda da başarılı olduğumuzu görüyorum"

SAHİPSİZ SOKAK HAYVANLARININ TOPLATILMASI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NATO Zirvesi öncesinde Ankara'da sahipsiz sokak hayvanlarının toplanmasının zirveye yönelik bir uygulama olduğu yönündeki eleştirileri reddederek, çalışmaların aylar önce başlatılan program kapsamında yürütüldüğünü söyledi. Bakan Çiftçi, sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin çalışmaların NATO Zirvesi ile ilişkilendirilmemesi gerektiğini belirterek, "Bu, zirveye has bir şey değil" dedi.

Ankara Valiliği'nin zirve öncesinde yaptığı açıklamayla sahipsiz sokak hayvanlarının toplanmasına yönelik hedefe ulaşıldığını duyurduğunu anımsatan Çiftçi, söz konusu çalışmaların 15 Mart 2025 tarihinde başlatılan süreç kapsamında yürütüldüğünü ifade etti. Çiftçi, İl Özel İdaresinin bulunduğu 51 ilde çalışmaların daha önce tamamlandığını, büyükşehirlerde ise sürecin devam ettiğini, Ankara'da da zirve öncesinde tamamlandığını kaydetti.

Çiftçi, "'NATO'nun gelen misafirleri acaba bizim vatandaşımızdan daha mı kıymetli? Bu hayvanlar onların paçasına mı dolanacaktı' diye eleştiriler de oldu. Zaten gelenler arabayla geliyor, arabayla gidiyor. Sahipsiz sokak hayvanlarının onlara verebileceği bir zararı yok. Bu tamamen kendi vatandaşımızın güvenliğine yönelik olarak, sokakların daha güvenli hale gelmesi için tamamen kendi çalışmamız. NATO Zirvesi ile bu işin uzaktan yakından alakası yok" ifadelerini kullandı.

Türkiye genelindeki çalışmalara ilişkin de bilgi veren Çiftçi, "Şu anda tüm Türkiye'de sokak hayvanlarının yüzde 88'i toplanmış durumda. Yüzde 12'lik bir oran var hedefimizde. Bu senenin sonuna kadar bütün sokak hayvanlarını toplamak, sokaklarımızı daha güvenli hale getirmek, çocuklarımız rahatlıkla parka gitsinler, yaşlılarımız camiye gitsinler, kadınlarımız sokaklarda rahatlıkla dolaşabilsin diye sene sonuna kadar bu problemi de çözmüş olacağız. Hayvanları da barınaklara almak suretiyle onların orada beslenmelerini, tedavilerini yapıyoruz, sahiplendirmelerini yapıyoruz. Onları da güvenli ortamlarda tutuyoruz. Hem insanımızın güvenliği hem de hayvan refahı için bulunmuş en güzel çözümlerden birisi" dedi.