NATO gözaltıları: 130'a yakın TKP'li adliyeye sevk edildi

Türkiye Komünist Partisi (TKP), 36. NATO Zirvesi kapsamında Ankara’da eylem yasağına karşın 5 Temmuz pazar günü NATO karşıtı yürüyüş gerçekleştirmişti.
Yürüyüşte 139 yurttaş gözaltına alınmış, hastane işlemlerinin ardınan sağlık sorunları nedeniyle 5 kişi serbest bırakılmıştı. 3 TKP'li avukat da adliyeye çıkarılmadan emniyet ifadelerinin ardından dün serbest bırakıldı.
SAVCILIK İŞLEMLERİ BAŞLADI
4 gündür emniyette bekleyen yaklaşık 130 TKP'li ise bu sabah adliyeye sevk edildi ve savcılık işlemlerine başlandı.