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NATO gözaltıları: 130'a yakın TKP'li adliyeye sevk edildi

NATO gözaltıları: 130'a yakın TKP'li adliyeye sevk edildi

9.07.2026 10:40:00
Güncellenme:
Aytunç Ürkmez
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NATO gözaltıları: 130'a yakın TKP'li adliyeye sevk edildi

TKP'nin 36. NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da düzenlediği NATO karşıtı yürüyüş kapsamında gözaltına alınan 130'a yakın TKP'li bugün adliyeye sevk edildi.
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Türkiye Komünist Partisi (TKP), 36. NATO Zirvesi kapsamında Ankara’da eylem yasağına karşın 5 Temmuz pazar günü NATO karşıtı yürüyüş gerçekleştirmişti.

Yürüyüşte 139 yurttaş gözaltına alınmış, hastane işlemlerinin ardınan sağlık sorunları nedeniyle 5 kişi serbest bırakılmıştı. 3 TKP'li avukat da adliyeye çıkarılmadan emniyet ifadelerinin ardından dün serbest bırakıldı.

SAVCILIK İŞLEMLERİ BAŞLADI

4 gündür emniyette bekleyen yaklaşık 130 TKP'li ise bu sabah adliyeye sevk edildi ve savcılık işlemlerine başlandı.

İlgili Konular: #Ankara #TKP #gözaltı

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